Врач предупредил курящих людей о популярной болезни после 50 лет
«Если мы рассматриваем системные проявления атеросклероза, мужчины со слабой физической нагрузкой вынуждены каждые 50 метров останавливаться из-за резких болей, связанных с критической ишемией мышц», – пояснил специалист.
По его словам, у человек испытывает недостаток поступления крови в сердечные мышцы. В результате у него возникает стенокардия. Рустем Гайфутдинов добавил, что на заболевание могут также указывать мушки перед глазами и головокружение при резких движениях, пишет издание News.ru.
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