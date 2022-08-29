Ученые выявили самое древнее генетическое заболевание

Международная группа ученых обнаружила у тысячелетнего скелета признаки самого древнего из известных случаев генетического заболевания, которое связано с дополнительной X-хромосомой у мужчин – синдромом Клайнфельтера.Эксперты изучили ДНК, выделенную из человеческих останков, обнаруженных на северо-востоке Португалии и датированных XI веком. Специалисты практически сразу же выявили генетическое нарушение, но в связи с тем, что древняя ДНК может естественным образом деградировать, что ухудшает качество изучаемых образцов, для окончательного диагноза понадобилось объединить генетические, статистические, археологические и антропологические данные.Специалисты сопоставили последовательности деградировавших фрагментов X- и Y-хромосом с эталонным геномом человека, а еще выявили присущие синдрому Клайнфельтера черты скелета.Данный синдром представляет собой одно из наиболее часто встречающихся хромосомных заболеваний. Клиническая картина включает высокий рост, гинекомастию, легкую умственную отсталость, а также дефицит вербальных способностей.