Упражнения для усиления кровообращения в глазах

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У 99 человек из 100 глаза испытывают кислородное голодание. От этого глаза тоже слабеют, устают и недостаточно блестят.Чтобы помочь этой беде, можно выполнять специальные дыхательные упражнения. Значительно облегчить симптомы усталости глаз просто проветрив помещение.Дыхательное упражнение для усиления кровообращения в глазах N11. Стоя, ноги вместе, носки врозь, руки вдоль тела.2. Сделайте полный вдох. Задержите дыхание на вдохе, не позволяя ни единой частице воздуха выйти через нос или рот. Закройте глаза.3. Наклонитесь вперед так, чтобы ваша голова оказалась ниже уровня сердца. Колени можно слегка согнуть. В теле не должно быть напряжения. Кровь при этом поступает непосредственно в голову и глаза. Это будет кровь, насыщенная кислородом. Глаза остаются закрытыми.4. Оставайтесь в этом положении, считая до 5. Постепенно увеличивайте удержание этой позы на счет до 15.5. Спокойно и медленно выпрямитесь в исходное положение.6. Так же спокойно и медленно сделайте полный выдох через рот.7. Повторите упражнение еще раз.Учтите, что от притока крови к голове вы можете почувствовать головокружение. Чем чаще вы будете задерживать дыхание хотя бы на 10 секунд, тем быстрее вы сможете избавиться от этого головокружения. Но люди, страдающие сердечно-сосудистыми заболеваниями, должны быть особенно осторожны, тренируясь в задержке дыхания.На первых порах им позволительно делать это только без наклона. Амплитуду наклона головы следует увеличивать постепенно, ни на секунду не прекращая контроля за своим состоянием.Циркуляция крови в тканях глаз усиливается. Делайте такое очищение глаз дыханием не менее 10 раз в течение дня.Иногда, чтобы предотвратить утомление, достаточно выйти за дверь и проветрить комнату.Дыхание для усиления кровообращения в глазах N21. Исходное положение то же самое.2. Сделайте глубокий вдох и задержите дыхание на вдохе.3. Согнитесь в поясе и наклонитесь так близко к полу, как только сможете.Когда голова окажется внизу, закройте глаза.4. Закрывая глаза, зажмурьте их настолько сильно, насколько возможно. Затем широко откройте.5. Все то время, что вы удерживаете дыхание на вдохе на счет от 10 до 15, открывайте и зажмуривайте таким образом глаза.6. Спокойно выпрямитесь, возвращаясь в исходное положение.7. Сделайте энергично полный выдох через рот.8. Сделайте вдох.9. Повторите упражнение еще раз.Проделав эти упражнения, вы удивитесь тому, насколько быстро ваши глаза почувствуют облегчение.Упражнение для расслабленияПоставьте ноги врозь (так, чтобы было удобно) и начинайте раскачиваться, подобно медведю, из стороны в сторону. Раскачивайте все тело, голову и руки то в одну, то в другую сторону ритмичными движениями.Под воображаемую мелодию вальса раскачивайте из стороны в сторону сначала одну ногу, потом другую.Это наиболее полезное из существующих расслабляющих движений. Оно даст расслабление вашему мозгу, глазам, шее и позвоночнику. Это упражнение стимулирует циркуляцию крови в шее, глазах, повышает чувствительность всех частей сетчатки.Усталые глаза не следует перенапрягать, заставляя их и дальше работать. Если вы чувствуете появление напряженности в глазах, то дайте им отдых: оживите их промыванием, затем прикройте на несколько минут и заслоните ладонями.Для промывания лучше пользоваться не глазными каплями, а чайной заваркой. Подходит для этой цели и просто проточная вода или вода прямо из-под крана.Вода, налитая в чашку, быстро загрязняется, что может вызвать раздражение глаз или даже внести инфекцию.Промывание превосходно тонизирует глаза, снимает усталость, улучшает их кровоснабжение. Оно может применяться при любом утомлении зрения. Продолжать работу можно сразу после промывания.Cуществует несколько способов промывания глаз, мы приведем здесь два самых простых.Первый.Наполните пригоршни холодной водой и плесните воду в широко открытые глаза. Повторите несколько раз.Второй.Наполните широкий сосуд холодной водой. Опустите лицо в воду, не закрывая глаз. Уже через несколько попыток это не будет вызывать никаких неприятных ощущений. Держите лицо погруженным, пока длится задержка дыхания. Глаза остаются все время широко открытыми.Следует иметь в виду, что функционирование глаз во многом зависит от положения дел во всем теле, в первую очередь - от состояния нервной системы и обмена веществ. Поэтому наряду с упражнениями для глаз необходимо поддерживать общее здоровье организма.