Мышечные боли статины не вызывают

Значительное количество пациентов на статинах отказываются от приёма этих лекарств из-за развития побочных эффектов в виде мышечных болей. Однако учёные из Оксфордского университета доказали, что таких побочек у статинов почти не бывает.Лекарства из категории статинов не вызывают мышечной боли и слабости, хотя оба этих симптома входят в официальный список побочных эффектов. Проведённый британскими учёными обзор показал, что эти популярные препараты для снижения уровня холестерина в реальности отвечают менее чем за 10% случаев мышечных болей у пациентов, которые их принимают. Ну а в подавляющем большинстве случаев эти боли просто являются естественными спутниками старения организма.Авторы исследования считают, что полученные ими выводы помогут пациентам и врачам принять информированное решение при рассмотрении вопроса о прекращении использования статинов. Если принимающий статины пациент страдает от мышечной боли, вполне возможно, она не вызвана таблетками. И терапию следует продолжать до тех пор, пока последовательно не исключат другие причины этой боли.Статины являются наиболее часто назначаемыми препаратами в мире, их принимают сотни миллионов человек для предотвращения инфарктов и инсультов. Но каждый третий прекращает приём самостоятельно из-за опасений по поводу побочных эффектов, и числу наиболее часто упоминаемых относятся проблемы с мышцами и суставами.