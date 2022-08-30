11 продуктов, в которых много клетчатки

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Запасайтесь попкорном, фасолью и малиной.Клетчатка — это вид пищевых волокон растительного происхождения. У этого компонента пищи есть особенность: мы можем её съесть, но не можем переварить.В результате клетчатка проходит желудочно?кишечный тракт транзитом. Но попутно совершает много полезного:выступает питательной средой для бактерий в кишечнике;помогает снизить уровень «плохого» холестерина;помогает контролировать сахар в крови;поглощает и выводит наружу побочные продукты пищеварения и лишнюю жидкость (профилактика диареи);улучшает перистальтику кишечника, благодаря чему формируется более мягкий стул (профилактика запоров);снижает риск развития таких заболеваний, как геморрой, дивертикулит и колоректальный рак.В общем, медики категоричны: грубые пищевые волокна должны присутствовать в рационе каждого человека.Чтобы оставаться здоровым, мужчинам необходимо до 38 г клетчатки в день, женщинам — до 25 г.Мы собрали список продуктов, которые легко, просто и вкусно перекроют вашу ежедневную потребность в важнейших пищевых волокнах.В каких продуктах содержится много клетчатки1. ОтрубиПожалуй, самый знаменитый источник клетчатки. В 100 г сырых овсяных отрубей содержится примерно 14 г полезных пищевых волокон, то есть около половины дневной нормы. И это плюс. Минус: отрубей много не съешь.Их рекомендуют добавлять в кефир и йогурт, посыпать ими салаты, готовить из них кексы. Но в каждом таком рецепте речь идёт об 1–2 столовых ложках отрубей, то есть о массе не более 10 г.Однако отруби можно употреблять и как самостоятельное блюдо — например, запарив их горячей водой. Пищевые волокна вберут в себя жидкость, разбухнут, увеличатся в объёме. В итоге примерно 100 г приготовленных отрубей обеспечат вас 2,6 г клетчатки.2. БулгурКлетчатки в приготовленном булгуре даже больше, чем в запаренных отрубях — 4,5 г. на 100 г каши. При этом булгур, в отличие от отрубей, может стать прекрасной основой для полноценного блюда — например, плова, ризотто или сытного салата.3. Жареные семечкиИз 100 г обжаренных и очищенных семян подсолнечника вы получите впечатляющие 8,6 г. клетчатки. Семечки — прекрасная закуска, и 100 г съедаются довольно быстро. Кроме того, их можно добавлять в салаты и выпечку.Примечательно, что ядра подсолнечника далеко не рекордсмены по содержанию пищевых волокон среди семян. Например, в семенах льна клетчатки вообще 27,3 г. на 100 г, то есть доза, сопоставимая с дневной нормой.4. ФисташкиГде много клетчатки: фисташкиВ 100 г очищенных фисташек — 10,3 г. клетчатки. Кроме того, эти орехи — отличный источник белка: в тех же 100 г содержится до половины его дневной нормы.5. ГрушиВ 100 ггруши содержится около 3 г клетчатки. Это не так много, но зато груша вкусная и её несложно добавить в рацион. Фрукт можно съедать в качестве перекуса, добавлять в салаты или готовить с ним десерты. Главное — не снимайте с груши кожуру: именно в ней сосредоточена львиная доля клетчатки.6. Яблоки100 г яблока снабдят вас 2,5 г. пищевых волокон. Причём как и в случае с грушами, больше всего клетчатки в кожуре, поэтому яблоки лучше есть нечищенными.7. ФасольВ 100 г сырой чёрной фасоли клетчатки даже больше, чем в сырых отрубях, — 15,2 г. При варке некоторое её количество теряется, и готовая фасоль содержит 8,7 г. пищевых волокон на 100 г.Бобовые легко ввести в рацион. Они вкусны и могут служить как самостоятельным блюдом или гарниром, так и питательной добавкой к овощным супам и салатам.8. ЧерносливВ 100 г мякоти этих сухофруктов содержится 7,1 г. клетчатки. А ещё чернослив — ценнейший источник витамина К, который отвечает за свёртываемость крови, прочность сосудов и рост костной ткани. Достаточно съесть всего 150 г, чтобы получить дневную витаминную норму.9. ПопкорнЭтот вид фастфуда тоже очень богат клетчаткой: 14,5 г. пищевых волокон на 100 г воздушной кукурузы. Чтобы получить от закуски только пользу, выбирайте варианты без сладкой глазури и солёных приправ.10. АвокадоБудем коротки: около 10 г. клетчатки на один плод среднего размера. Или, в пересчёте на стандартные цифры, 6,7 г пищевых волокон на 100 г. Авокадо?бутерброды с хлебом из отрубей однозначно стоит добавить в рацион.11. МалинаМягкую, тающую во рту малину сложно заподозрить в том, что она может быть богата грубыми пищевыми волокнами. Тем не менее встречайте: 6,5 г. клетчатки на 100 г свежих ягод. И во всём этом богатстве всего 50 калорий — мечта для тех, кто стремится контролировать вес.