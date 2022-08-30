Диетолог Энтони: если есть яйца трижды в неделю, можно похудеть даже без диеты

Чтобы не страдать от лишнего веса совсем не обязательно мучить себя строгими диетами и изнуряющими тренировками. Достаточно скорректировать свой рацион, говорят диетологи.Самое распространенное заблуждение людей, которые хотят похудеть — это то, что они обязаны мучить себя строгими диетами. В начале это действительно работает. Вы урезаете свой рацион, организм получает меньше калорий, вес якобы уходит. Но как только человек возвращается к привычному режиму, утраченные килограммы очень быстро «прилипают» обратно. Плюс ко всему, цифры на весах в конечном итоге окажутся еще больше, так как организм был в стрессе, а значит, старательно запасал жирок.Диетологи давно пришли к единому мнению: чтобы похудеть, надо есть. Причем рацион должен быть разнообразным. И одна из обязательных позиций — это куриные яйца.Ученые выяснили, что люди, которые едят яйца на постоянной основе, реже страдают от лишнего веса и высокого уровня «плохого» холестерина в крови. Чтобы защитить свои сосуды и талию, исследователи советуют есть куриные яйца 3 раза в неделю.Если разобрать этот продукт по составу, то можно выделить 2 «детали» — белок и желток. Именно куриный белок имеет оптимальный состав аминокислот, который максимально приближен по аминокислотному составу белка человеческого тела. Если говорить о желтке, то наиболее ценной питательной его частью считаются фосфолипиды. Они обладают липотропным действием — оптимизируют жировой обмен и препятствуют ожирению печени.Особенно полезны куриные яйца для женского организма.- Женщины, которые ели яйца, весили гораздо меньше тех женщин, кто отказался от этого продукта. Несмотря на то, что они потребляли довольно много калорий и не придерживались специальных диет, — говорит доктор Рон Энтони.Чтобы сохранить сердце и сосуды здоровыми, а живот — плоским, эксперт советует также добавить в свой рацион:оливковое масло и оливки,свежие овощи,рыбу и морепродукты,мясо,цельнозерновые продукты.Чем еще полезны куриные яйцаВ яичных желтках много холина и фосфолипидов — могут снижать биомаркеры воспаления. Следовательно, вы защититесь от риска возникновения сердечно-сосудистых заболеваний и поможете организму расщеплять жиры.Вы ускорите свой метаболизм. Многолетние исследования доказали, что у людей, которые постоянно едят куриные яйца, редко бывают проблемы с обменов веществ. Особенно хорошо, если вы будете их есть в определенное время суток.Вы поможете своему иммунитету. Так, в одном яйце содержится почти четверть — 22% — от рекомендуемой суточной нормы селена. Это вещество помогает вашем иммунной системе и щитовидной железе.Кожа, волосы и ногти станут лучше. Дело в том, что в яйцах много витаминов группы В, особенно В2 и В5. Они необходимы для того, чтобы кожа была чистой, волосы не истончались, а ногти — не слоились.Два антиоксиданта, содержащиеся в яйцах, — лютеин и зеаксантин — способны поддержать остроту зрения. Они также помогают снизить риск развития катаракты, что особенно немаловажно для пожилых людей.