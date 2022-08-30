Неожиданно: ученые выяснили, в каком настроении нам чаще всего хочется выпить

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Исследователям во время эксперимента удалось сделать еще одно открытие: мужчины и женщины тянутся к алкоголю в совершенно противоположных ситуациях.В печали и радости, если следовать брачным клятвам, мужчина и женщина должны быть вместе. Но их может разлучить алкоголь. И дело не в патологической тяге, а в том, что нам хочется выпить в разных настроениях. Гендерные особенности в употреблении спиртного взялись обнаружить в Университете Центральной Флориды. И обнаружили.В эксперименте участвовали 69 молодых людей в возрасте от 18 до 29 лет. Все они употребляли алкоголь, при этом не было зависимости. Они не страдали от депрессии, тревожности, не использовали психоактивные вещества и не страдали от психических расстройств. Еще один важный момент: женщин в исследовании было больше, чем мужчин, но эту погрешность приняли во внимание при подведении итогов.На протяжении 15 дней молодые люди должны были постоянно отвечать на вопросы о своем настроении, а следом программа интересовалась, не хочется ли им выпить.- Всего было сделано 4010 измерений, — объяснил один из авторов исследования, сотрудник кафедры психологии Университета Центральной Флориды Роберт Д. Дворжак. — Вопросы были примерно следующими: «насколько расстроенным/радостным вы себя сейчас чувствуете?» и «насколько сильно у вас сейчас желание выпить?»Также участники выполняли некое задание на внимательность, чтобы оценить в полном объеме сиюминутное состояние. Выводы исследования оказались неожиданными, мужчины и женщины хотят выпить в разном настроении.- У мужчин внимание и тяга к алкоголю повышалась, когда они испытывали кратковременные подъемы настроения, — объяснил в журнале Alcoholism Роберт Д. Дворжак. — Женщины больше задумывались о спиртном во время кратковременных спадов настроения.При этом ученым удалось объяснить, почему женщины быстрее становятся зависимыми от алкоголя, по сравнению с мужчинами. С прекрасной половиной человечества срабатывает теория побудительной сенсибилизации. Тяга к спиртному может возникать автоматически, как реакция на испытанный стресс. Алкоголь в этой истории дает мнимое положительное ощущение, из-за этого хочется его употреблять в любой тяжелой ситуации, как «лекарство». Получается, что у мужчин меньше поводов выпить, чем у женщин, поэтому зависимость наступает позже.- Полученные результаты имеют значение для понимания, как мужчины и женщины становятся алкоголиками, и как это можно предотвратить или вылечить, — говорят исследователи. — Если убрать алкогольные сигналы, которые нас побуждают выпить, уменьшится и тяга к алкоголю. Но для мужчин и женщин необходим разный подход.