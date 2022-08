Влияют ли яйца на уровень холестерина

Это правда, что яйца содержат большое количество холестерина. Верно также и то, что высокий уровень холестерина в крови увеличивает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Так опасно ли есть много яиц?Издание Eat this, not that! пишет, что последние научные данные свидетельствуют о том, что потребление яиц не влияет на уровень холестерина в сыворотке крови. Учёные в целом не нашли доказательств тому, что пищевой холестерин играет роль в развитии сердечно-сосудистых заболеваний. Одно из исследований не показало роста риска заболеваний даже среди здоровых людей, которые съедали по яйцу каждый день.В итоге, если у вас нет сердечных заболеваний или их предвестников и вы соблюдаете здоровую диету, полную фруктов, овощей и цельного зерна, вам не стоит бояться яиц. Однако есть их слишком много не всё равно не стоит. Эксперты в области здравоохранения по-прежнему советуют свести уровень холестерина в рационе к минимуму. Наша диета и без того богата насыщенными жирами, а насыщенные жиры оказывают большее влияние на повышение «плохого» холестерина, чем пищевой холестерин (то, что вы получаете из яиц, креветок и т. д.).Если у вас уже есть сердечно-сосудистые заболевания, то вам следует поговорить со своим врачом о своей диете и о том, следует ли вам есть яичные желтки.