Простой музыкальный тест поможет предсказать деменцию

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Исследователи обнаружили, что простейший музыкальный тест свидетельствует о риске возрастного снижения когнитивных функций. А эта патология часто предшествует развитию старческого слабоумия.Учёные из Университета Тель-Авива привлекли 50 пациентов из стационарного реабилитационного отделения одного из гериатрических медцентров со средним возрастом в 77 лет, а также ещё 22 здоровых человека в контрольную группу. Каждый прошёл через мини-тестирование психического состояния для определения когнитивного статуса - золотой стандарт оценки функций интеллекта. Обычно оно проводится обученным специалистом и включает множество задач, оценивающих интеллектуальные способности.Затем участникам проигрывали короткие мелодии и просили нажать кнопку, когда эта мелодия звучала. Со временем задача усложнилась, и требовалось нажимать кнопки только при использовании одного какого-то инструмента. Во время прохождения теста участники одевали электронную полоску на лоб для оценки электрической активности мозга или проведение ЭЭГ. Используя машинное обучение, исследователи обнаружили закономерности в записях ЭЭГ, которые полностью совпадали с клинически подтвержденными показателями когнитивного статуса. Время реакции участников и записи ЭЭГ значительно коррелировали с этими показателями. Значит, музыкальный тест чувствителен даже к незначительным изменениям интеллектуальных способностей, и с его помощью можно обнаруживать снижение интеллекта ещё до того, как его можно измерить с помощью других применяющихся методик.