Первая помощь при аритмии: 5 простых методов

Что делать, если вас беспокоит сердцебиение, случаются перебои в работе сердца?Обратиться к врачу, скажете вы и будете совершенно правы.А если такой возможности нет и под рукой нет даже валерьянки или корвалола? Не нужно паниковать, ведь зачастую можно временно (до вызова врача) справиться с аритмией самостоятельно, используя простые и доступные каждому методы.1. Прием «натуживания»Сделайте глубокий вдох ртом. Задержите дыхание, натужьтесь.Оставайтесь в этом состоянии столько времени, сколько позволяет дыхание (хотя бы 5-10 секунд).Затем выдохните воздух через рот (лучше порциями, выпуская воздух толчкообразно через сложенные в трубочку губы).Повторите этот прием первой помощи несколько раз.Такое воздействие при аритмии усиливает активность парасимпатической нервной системы и замедляет частоту сердечных сокращений, устраняет перебои в работе сердца.2. Осторожное надавливание на глазные яблокиИспользуя 2-3 пальцы обеих рук необходимо осторожно надавить на глазные яблоки в течение 0,5-1 минуты.При необходимости – повторить воздействие.Зачастую можно таким способом оборвать приступ пароксизмальной тахикардии, уменьшить частоту сердечных сокращений, нормализовать сердечный ритм при экстрасистолии, особенно, если перебои в работе сердца возникли вследствие стресса, переутомления и при других состояниях, не связанных с органической патологией сердечно-сосудистой системы.3. Массаж синокаротидной зоныНиже угла нижней челюсти на шее находится общая сонная артерия, которая в этом месте разделяется на наружную и внутреннюю ветви.Здесь и находится так называемая синокаротидная зона – своеобразный датчик на теле человека, позволяющий регулировать артериальное давление и частоту сердечных сокращений.Массаж этой области проводится с помощью большого пальца руки (мягкое надавливание и вибрация в течение 3-5 минут) поочередно с каждой стороны шеи.Такая первая помощь при аритмии зачастую является довольно действенной.4. Считаем пульс вслухЕсли перебои в работе сердца связаны с нервно-психическим перенапряжением, хроническим стрессом, нормализовать ритм можно с помощью обычного счета вслух.Для этого необходимо:Сесть на стул, закрыть глаза, правой рукой взять запястье левой руки и нащупать пульс.После этого начинаем громко считать сердечные сокращения в течение 3-5 минут.При этом называем цифры по порядку, не обращая внимания на выпадение пульса.Постепенно по мере счета аритмия будет уменьшаться и через несколько минут сердечный ритм может полностью нормализоваться.5. Уговариваем аритмиюИспользуем приемы самовнушения.Необходимо принять удобное положение (сидя или лежа), закрыть глаза, успокоиться и расслабиться.Правую руку кладем на область сердца и начинаем его «уговаривать»: «Ну, поволновались и хватит. Успокойся, работай спокойно, размеренно… раз, два…три, четыре.… Ну, вот и хорошо, миленькое, ты и успокоилось, спасибо тебе…».5-10 минут такого самовнушения позволяет в большинстве случаев устранить аритмию и нормализовать сердечный ритм.Вот такие простые, но достаточно эффективные способы борьбы при аритмии сможет использовать в качестве первой помощи до обращения к врачу каждый человек, почувствовавший перебои в работе сердца, сердцебиение, слабость.При волнениях и переутомлении такой подход в большинстве случаев позволяет восстановить нормальный ритм без лекарств.Во всех остальных случаях необходимо своевременное обращение к врачу-специалисту (терапевту, кардиологу) для выяснения причины аритмии и проведения специализированного лечения.