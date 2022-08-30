Зрение: 100% фруктовый сок повышает риск «необратимой слепоты»

Зрение может ухудшиться из-за неправильного образа жизни, принятого в течение определенного периода времени. Популярный безалкогольный напиток может увеличить риск «необратимой слепоты».Существует множество угроз для здоровья глаз, некоторые из которых находятся вне вашего контроля, например, процесс старения. Возрастная дегенерация желтого пятна (ВДЖП) — заболевание глаз, которое может затуманить ваше центральное зрение — была связана с неправильными решениями в отношении образа жизни."Новое исследование было направлено на то, чтобы выяснить, увеличивает ли потребление 100-процентного фруктового сока риск возрастной дегенерации желтого пятна. Результаты показали, что употребление 100-процентного фруктового сока увеличивает риск прогрессирующей ВДЖП. Это открытие одновременно поразительно и противоречиво, потому что роль стопроцентного фруктового сока в воздействии на здоровье оспаривается", - говорит врач-диетолог Василиса Пономарева специально для МедикФорум.Возрастная дегенерация желтого пятна (ВМД) является основным необратимым заболеванием слепоты во всем мире. Необходимы дальнейшие исследования, прежде чем можно будет дать диетические рекомендации на основе этих результатов.Более того, это открытие вызывает споры, потому что, в отличие от других подслащенных сахаром напитков, 100-процентный фруктовый сок богат витаминами, минералами и антиоксидантами. При соблюдении рекомендуемого количества фруктов и овощей лучше есть их (целиком), чем пить их (сок).Одна чашка фруктового сока, даже 100% фруктового сока, содержит намного больше сахара, чем один кусочек или одна порция целых фруктов.