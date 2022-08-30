Никтофилия: причины, симптомы и лечение

Многих людей привлекает ночь, и это состояние известно как никтофилия. Оно считается нормой до тех пор, пока не вызывает проблем со здоровьем или отношениями с окружающими.Никтофилия — это влечение к ночи. Она не классифицируется как патология, но может являться проблемой и оказывать негативное влияние на здоровье. Недостаток солнечного света и нарушение режима сна и бодрствования имеет свои последствия.Строго говоря, мы говорим о никтофилии, когда человек добровольно выбирает бодрствование до поздней ночи. Те, кто работает в ночную смену, делают это не ради удовольствия, поэтому никтофилами не являются.Никтофилия не требует обязательного лечения. Вы также не обязаны менять свой образ жизни. Тем не менее, рекомендуется скорректировать свой график таким образом, чтобы эта любовь к ночи не приводила к негативным последствиям.Что такое никтофилия?Никтофилия — это состояние, характеризующееся необычным влечением к ночи и темноте. Это не считается расстройством и не включено ни в одно из руководств по психиатрической диагностике.Несмотря на это, не исключено, что такой тип поведения может приводить к некоторым сложностям. Возможно, они связаны с нарушением сна или трудностями адаптации к социальной жизни.Каждый случай индивидуален, поэтому необходимо принимать во внимания обстоятельства, в которых живет человек с никтофилией. Если она не доставляет вам неудобств, можно говорить о простых психологических особенностях. Если же такой образ жизни вызывает проблемы, его следует пересмотреть.Никтофилия: причиныОдним из наиболее показательных элементов для оценки никтофилии является причина, которая ее провоцирует. Такое поведение может иметь самые разные причины, которые необходимо оценить, чтобы понять, является ли это проблемой, которую необходимо решить, или образом жизни, который был выбран сознательно.Основные причины никтофилии следующие.Модель циркадного ритмаЦиркадный ритм — это биологический цикл, посредством которого регулируются часы сна и бодрствования. Как правило, люди становятся более активными утром и менее активными ночью, что совпадает с присутствием солнца. Однако по неизвестным науке причинам у некоторых людей картина другая. Это приводит к никтофилии.Психологические чертыБыло обнаружено, что люди с высоким коэффициентом интеллекта (КИ) больше склонны к ночному образу жизни. Причина, по которой это происходит, не известна. Точно так же интроверты находят ночь более привлекательной, поскольку социальная жизнь в это время намного менее интенсивна.Изменение привычекЛюди, у которых нет структурированного распорядка дня, часто развивают очень гибкие привычки сна и питания. В принципе, существует врожденная склонность поздно ложиться и поздно вставать. Если к этому добавить отсутствие обязательств по утрам, то это часто приводит к никтофилии.Дневной негативВозможно, в течение дня что-то вызывает у человека отрицательные эмоции. Бодрствование ночью направлено на то, чтобы избежать этого негативного стимула. Точно так же детская травма может вызвать тревожную фиксацию в ночное время, что может быть следствием посттравматического стресса.Симптомы никтофилииПока это не патология как таковая, нельзя говорить о ее симптомах в строгом смысле. Можно лишь обрисовать в общих чертах признаки, указывающие на то, что это состояние является проблемой для человека.С этой точки зрения следует учитывать следующие симптомы:Дефицит витамина Д. Как известно, пребывание на солнце необходимо для усвоения витамина D. Его дефицит влияет на настроение, а также на костную и иммунную системы. Если никтофилия приводит к этому дефициту, можно сказать, что это проблема.Социальные трудности. Когда у человека мало или совсем нет социальных контактов из-за привычки бодрствовать по ночам, эта ситуация требует помощи профессионала.Проблемы на работе. Трудности или неспособность выполнять рабочие обязательства являются показателем того, что никтофилия является проблемой.Лишение отдыха. Если любовь к ночи приводит к уменьшению количества часов отдыха или плохому сну, это тоже тревожный симптом. Это говорит о том, что с данным состоянием необходимо работать.Никтофилия: что делать?Никтофилия не требует лечения, если она не вызывает проблем с социальной или профессиональной деятельностью, а также существенно не влияет на физическое здоровье. В противном случае необходимо проконсультироваться с врачом, чтобы найти способы преодоления этого состояния.Лучше всего проконсультироваться с психотерапевтом. Профессионал оценит конкретный случай и сможет выявить проблемы (если таковые имеются), которые приводят к никтофилии и мешают нормальной жизни.Если это состояние связано с нарушениями сна или циркадного ритма, врач может назначить некоторые препараты для их нормализации.Заключительные рекомендацииКонечно, лучше всего спать ночью и бодрствовать днем. Каким бы сильным ни было влечение к ночи, нужно постараться изменить свои привычки.Нарушение ритмов сна также обычно приводит к изменению пищевых привычек, что отрицательно сказывается на здоровье. Никтофилия – допустимый образ жизни, если он не приводит к пагубным последствиям для человека.