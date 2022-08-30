Пчеловод Аксенов перечислил полезные свойства меда

Мед, при разумном потреблении, может стать полезной и питательной добавкой в ежедневном рационе. Пчеловод Виктор Аксенов рассказал подробнее о полезных свойствах "нектара богов".Со слов Аксенова, главным преимуществом меда является то, что пчелы уже переработали продукт. Он пояснил, человек потребляет мед "как есть", то есть не затрачивает энергию для его переработки.Аксенов рассказал, что в нектаре присутствует огромное количество полезных микроэлементов, которые будут полезны практически любому человеку. Например, цветочная пыльца помогает в образовании новых клеток, пояснил эксперт.Пчеловод предостерег читателей от злоупотребления этим продуктом. С его слов, ежедневная порция меда - одна-две столовых ложек. Аксенов рекомендует употреблять мед в вечернее время. Он отлично выступает в роли успокоительного, пояснил эксперт.