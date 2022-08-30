Дефицит витамина B12: странное ощущение в руках, которое может быть признаком
Витамин B12 — это водорастворимый витамин, который естественным образом содержится в некоторых продуктах, в том числе в молочных продуктах. От помощи в производстве эритроцитов до заботы о функции вашей центральной нервной системы, этот витамин заботится о различных задачах в вашем теле. К счастью, вы можете многое сделать, чтобы восполнить низкий уровень B12, как только вы обнаружите дефицит.
"Одним из ключевых признаков, о котором следует знать, является «странное» ощущение в ваших руках. Дефицит витамина B12 может проявляться онемением или покалыванием в этой области, что является тревожным сигналом. Другие области тела, которые также могут быть затронуты этим «странным» ощущением, включают ваши ноги и ступни. Этот признак также известен как покалывание или парестезия. Этот симптом возникает при прекращении кровоснабжения нервов", - говорит врач-невролог Александра Алехина.
Обычно это происходит, когда вы сидите или спите на части тела. Его можно облегчить, сняв вес с пораженной части тела.
Разнообразие признаков может сбивать с толку.
Полный список симптомов включает в себя:
Экстремальная усталость
Недостаток энергии
Парестезия
Болезненный и красный язык
Язвы во рту
Мышечная слабость
Нарушенное зрение
Психологические проблемы (депрессия и спутанность сознания)
Проблемы с памятью, пониманием и суждением
Важно, чтобы анемия, вызванная дефицитом витамина B12 или фолиевой кислоты, была диагностирована и вылечена как можно скорее. При обнаружении симптомов обратитесь к врачу.
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