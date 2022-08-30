Диетолог Гинзбург дал рекомендации по "самым полезным травам"

В народной медицине распространено мнение о выдающихся целебных свойствах "самых полезных трав". Диетолог Михаил Гинзбург рассказал о главном заблуждении в вопросе лекарственных трав.По словам эксперта, к травам нельзя применять понятие "самых полезных". Каждые травы используют для определенных ситуаций. Например, при стрессах, боли или воспалении. Иными словами, каждая хороша по своему, подчеркнул диетолог.По словам Гинзбурга, лекарственные травы действительно способны излечивать. Самые эффективные используют в экстрактах, настройках и даже в лекарственных препаратах.В завершении эксперт посоветовал ориентироваться на собственные нужды при выборе трав.