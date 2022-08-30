Врач раскрыла влияние дефицита витаминов на сон

Влияние дефицита одного микроэлемента и двух витаминов в организме на сон раскрыла в личном Telegram-канале врач-невролог Татьяна Стецкая.

«Железо — жизненно важный микроэлемент. Его дефицит может привести к синдрому беспокойных ног. На фоне неприятных ощущениях в ногах человек вынужден вставать с кровати и двигаться, что негативно сказывается на качестве и количестве сна»,

— написала врач.

По словам Стецкой, ухудшение сна вызывает также недостаток витаминов D и В12. Первый участвует в выработке необходимого для нормального сна мелатонина, а второй помогает регулировать циркадный ритм и циклы бодрствования-сна. Дефицит В12 приводит к инсомнии — бессоннице.

Уровень железа и витаминов можно проверить лабораторно, напомнила невролог.
Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей медицины

https://woman.rambler.ru - Добавил valyuha в категорию Разное

Читайте также

Добавить комментарий

Войдите, чтобы комментировать или зарегистрируйтесь здесь