Врач раскрыла влияние дефицита витаминов на сон

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Влияние дефицита одного микроэлемента и двух витаминов в организме на сон раскрыла в личном Telegram-канале врач-невролог Татьяна Стецкая.«Железо — жизненно важный микроэлемент. Его дефицит может привести к синдрому беспокойных ног. На фоне неприятных ощущениях в ногах человек вынужден вставать с кровати и двигаться, что негативно сказывается на качестве и количестве сна»,— написала врач.По словам Стецкой, ухудшение сна вызывает также недостаток витаминов D и В12. Первый участвует в выработке необходимого для нормального сна мелатонина, а второй помогает регулировать циркадный ритм и циклы бодрствования-сна. Дефицит В12 приводит к инсомнии — бессоннице.Уровень железа и витаминов можно проверить лабораторно, напомнила невролог.