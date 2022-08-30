Почему орехи нужно замачивать перед употреблением?

Необработанные должным образом орехи не усваиваются и проходят через наш организм транзитом. Как сделать их усвояемыми, рассказала терапевт Любовь Лорингель.Все дело в содержащейся в орехах фитиновой кислоте. Она защищает орехи от переваривания. Не подготовленный должным образом к употреблению орех находится «в спячке». И в таком состоянии наш организм не может его переварить и усвоить.«Фитиновая кислота препятствует абсорбции. Человеческий организм способен обезвредить лишь 100-300 мг фитиновой кислоты в день. Однако только в 100 г миндаля 1300 мг кислоты», — говорит эксперт.Чтобы содержащиеся в орехах полезные вещества не прошли мимо и усвоились, орехи нужно замачивать. Термоообработка (обжарка, например) разрушит все полезные вещества.Поэтому замачивание — оптимальный вариант. Влага активирует орех, делая его еще более полезным. Под влиянием воды начинает синтезироваться гибберелин, который активирует синтез ферментов, аминокислот и витаминов.Например, в сухих зернах и семечках нет витамина С, а в замоченных он появляется, синтезируясь из углеводов.Особенно ценны пророщенные зерна. Белки в них расщепляются на аминокислоты, а жиры трансформируются в полезные жирные кислоты. Все это легко переваривается и хорошо усваивается организмом.Также не забывайте перед употреблением снимать кожуру с орехов, особенно это касается миндаля. Залейте орехи фильтрованной водой на ночь, утром слейте воду и еще раз промойте орехи под проточной водой. После этого орехи готовы к употреблению. Для перекуса достаточно 15-25 г орехов в день.