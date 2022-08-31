Частое мочеиспускание: причины и опасные симптомы

Иногда это опасный симптом.В среднем взрослый здоровый человек бегает в туалет 6–7 раз в день. До 10 раз тоже считается нормой — если вы при этом чувствуете себя хорошо и уверены, что и раньше посещали уборную настолько же часто.Но если позывы к мочеиспусканию стали появляться чаще без очевидных на то причин, это нехороший сигнал.Когда надо немедленно обращаться за помощьюКак можно быстрее проконсультируйтесь с терапевтом или, в зависимости от самочувствия, вызывайте скорую помощь, если помимо частого мочеиспускания присутствуют такие симптомы:кровь в моче;моча красного или тёмно?коричневого цвета;сильная боль при мочеиспускании;острая боль в боку, низу живота или паху;проблемы с мочеиспусканием — вы не можете пописать, хотя очень хочется;сильное, невыносимое желание писать, которое вы не можете сдержать;потеря контроля над мочевым пузырём — он опорожняется часто и без вашего на то желания;высокая температура.В чём причины частого мочеиспусканияИногда учащённое мочеиспускание хоть и выглядит подозрительно, но является абсолютно нормальным. Вот распространённые причины постоянных визитов в туалет.1. Вы напились кофе, хотя давно этого не делалиНесмотря на распространённый стереотип, кофе отнюдь не мочегонное. Он не вызывает потерю жидкости сверх той, что попала в организм с самим напитком.Но есть одно исключение. Если вы выпьете 2–3 чашки крепкого кофе подряд, мочегонный эффект может стать выраженным. Однако это касается лишь тех людей, которые давно не баловали себя этим напитком.Если вы привыкли пить кофе каждый день, списать участившееся мочеиспускание на него не выйдет. Ищите другие причины.2. Вы пьёте крепкие напиткиАлкоголь — мощный и быстрый диуретик. Попав в организм, он подавляет действие гормона вазопрессина, одна из функций которого — заставлять почки сохранять необходимую влагу.Когда спиртного много, а вазопрессина, соответственно, мало, почки расслабляются. И, фильтруя кровь, начинают выгонять жидкость из организма. Это приводит к частому мочеиспусканию, а также сильному обезвоживанию. Отсюда сухость во рту, головная боль, слабость и прочие прелести похмелья.3. Вы беременная женщинаВо время беременности матка увеличивается в размерах и давит на мочевой пузырь. Тот, в свою очередь, чаще сообщает хозяйке: что?то не то, наверное, пора в туалет.Частое мочеиспускание наблюдается в основном в третьем, но иногда и в первом триместре. Это связано с тем, что в самом начале беременности организм ещё не приспособился к происходящим в нём изменениям и реагирует на них ярче.4. Вы мужчина, и у вас проблемы с простатойПростата — это железа размером с шарик для пинг?понга, расположенная между мочевым пузырём и прямой кишкой. Она потихоньку растёт всю жизнь. И в некоторых случаях может становиться настолько крупной (в таком случае говорят об увеличении простаты), что начинает давить на мочевой пузырь.К увеличению размеров простаты может привести и простатит — так называется воспалительный процесс в железе. Воспаление не связано с возрастом и может возникнуть в том числе у молодых мужчин. Его отличительный признак (помимо постоянного желания писать) — болезненность в нижней части живота или спины.5. У вас заболевание мочевыводящих путей или мочевого пузыряЧаще всего речь идёт об инфекции. Бактерии, которые проникли в мочевыводящую систему, вызывают воспаление и болезненный отёк тканей. Мочевой пузырь испытывает давление — и вы начинаете чаще хотеть в туалет.В крайне редких случаях участившееся мочеиспускание говорит о раке мочевого пузыря.6. У вас развивающийся диабетЧастое мочеиспускание — один из наиболее распространённых ранних признаков диабета. При этом заболевании организм не может контролировать уровень сахара в крови. Чтобы убрать из кровотока лишнюю и вредную глюкозу, почки начинают работать энергичнее, чем обычно, и выводят сахар вместе с увеличившимся объёмом мочи.Потеря жидкости приводит к тому, что человек испытывает постоянную жажду. Это тоже один из ранних симптомов нарушения.7. Вы женщина, и у вас вагинитТак называется воспаление влагалища. При вагините стенки влагалища отекают и опять?таки давят на мочевой пузырь.8. Вы женщина, и у вас опущение половых органовОно же — пролапс гениталий. В некоторых случаях мышцы внутренних половых органов ослабевают (это случается, например, после тяжёлых родов) и матка или придатки опускаются вниз, иногда буквально выпадая из влагалища.Эта проблема отражается на активности мочевого пузыря: в туалет хочется чаще.9. Возможно, дело в неврологических проблемахТакие расстройства как рассеянный склероз или перенесённый инсульт способны привести к гиперактивности мочевого пузыря. Это состояние, при котором стенки пузыря время от времени начинают непроизвольно сокращаться — даже если жидкости внутри совсем мало.10. У вас опухоль одного из органов малого тазаОпухоль может быть в том числе доброкачественной. В любом случае увеличение любого из органов — соседей мочевого пузыря может спровоцировать учащённое мочеиспускание.Что делать при частом мочеиспусканииДля начала проследите за самочувствием в течение дня. Если у вас ничего не болит, а позывы к мочеиспусканию становятся реже — значит, всё в порядке. Возможно, вы слишком налегли на кофе или, например, съели арбуз.Если же мочеиспускание остаётся частым на протяжении суток и более, обязательно проконсультируйтесь с терапевтом. Вот о чём поинтересуется врач:сколько и как часто вы пьёте;принимаете ли вы какие?либо лекарства (некоторые препараты имеют мочегонный эффект);употребляете ли вы алкоголь.Кроме того, медик расспросит вас о дополнительных симптомах. Может, это тянущая боль, даже слабая, в нижней части живота, повышенная жажда или ощущение покалывания в пальцах (иногда это признак неврологических проблем). Обязательно расскажите терапевту о любых недавно появившихся особенностях самочувствия.Скорее всего, вам предложат сдать анализы крови и мочи. По результатам обследования врач поставит диагноз и назначит наиболее подходящее лечение.