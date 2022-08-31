Попытки не нервничать только нервируют

Если человек стремится избегать ситуаций, способных спровоцировать беспокойство, это уже может вызвать тревогу. Психологи считают ее естественной реакцией на стрессовые ситуации.Все мы слышали старый и довольно распространённый совет не нервничать, и тем самым не губить невосстанавливающиеся нервные клетки. К сожалению, выполнить его намного сложнее, чем просто дать. Действительно, человеку может казаться, что избегать вызывающих беспокойство ситуацией это самый простой способ почувствовать себя комфортно. На самом деле, перед нами палка о двух концах, которая может причинить больше вреда в будущем. Дело в том, что тревога - это естественная реакция на определённые стрессовые факторы. Но если борющийся с ней человек не прилагает усилий для её преодоления, она только углубляется.Только в США каждый пятый взрослый гражданин страдает от клинических тревожных расстройств, а первые симптомы у многих появляются в возрасте до 21 года. В этой стране имеется нехватка психотерапевтов, которые могли бы охватить всех нуждающихся. Тревога имеет эволюционное происхождение, она помогала нам в потенциально опасной для жизни ситуации, добавляя адреналина для принятия экстренных мер к примеру, когда нам угрожали какие-то крупные животные, и от них следовало спасаться бегством.В современных условиях если человеку нужно уложиться в какие-то сжатые сроки на работе, тревога помогает ему быстрее начать её выполнять. Есть много способов справиться с ней, не прибегая к рецептурным лекарствам. Например, употреблять меньше сахара и переработанных продуктов питания, что уменьшает воспаления и снижает уровень беспокойства. Важно получать от 7 до 9 часов сна каждую ночь, практиковать медитацию и дыхательную гимнастику, а вот избегать тревожных ситуаций не следует - от этого будет только хуже.