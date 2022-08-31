13 признаков, что ваш организм сходит с ума из-за сильного стресса

Когда вы живете в постоянном стрессе, рано или поздно ваше тело не выдержит. И тогда начнутся проблемы — и с психикой, и с физическим здоровьем.По сути, вся наша жизнь — это череда постоянного стресса. На работе, в магазине, дома и на учебе — мы везде подвергаемся воздействию окружающего мира. И не всегда это воздействие приносит только приятные эмоции. Да что уж там, даже обычное прочтение новостей — один сплошной стресс!Однако иногда стресса становится слишком уж много и тогда он начинает разрушать наше здоровье. Как понять, что стресс стал слишком сильным и настало время что-то менять в своей жизни, пока не стало слишком поздно? Разбираемся вместе с экспертами.Практикующий психолог, автор книг, Член АКПП (г. Санкт-Петербург), схема-терапевт- Все мы регулярно проходим через стресс. Это нормально — испытывать напряжение в различных, особенно незнакомых ситуациях.Другой вопрос, как реагирует на стресс наш организм. Он выделяет адреналин для преодоления угрожающих, с точки зрения мозга конкретного человека, моментов.В зависимости от особенностей личности, разум будет приравнивать к опасной ситуации то или иное. Например, для кого-то продать через сайт ненужную обувь — норма, для другого — большое напряжение.Стадии стрессаЛюди проходят несколько стадий стресса, которые связаны между собой.На первом этапе личность лишается способности осознавать и контролировать свои действия и мысли. На этой стадии поведение может поменяться на противоположное привычному. Если вы обычно злитесь, тут затихаете; если радуетесь, наоборот начинаете проявлять агрессию. Длительность этапа зависит от свойств личности. У кого-то вторая стадия наступит быстрее;На втором этапе организм человека сопротивляется напряжению, принимается решение по преодолению возникшей стрессовой ситуации. В зависимости от свойственной схемы поведения, человек: капитулирует перед опасностью, избегает ее или активно решает;Если раздражающие ситуации постоянны и организм не успевает войти в свойственную ему норму, то наступает третья стадия — истощениеНа третьей стадии стресс может перейти в хронический и далее в различные расстройства: тревожное, депрессивное и так далее.Симптомы сильного стрессаСимптомы стресса делятся на физиологические и эмоциональные. К физиологическим относятся:Проблемы в работе сердечно-сосудистой системы, возникает гипертония или гипотония;Проблемы с дыханием — оно становится затрудненным, слишком частым;Регулярные боли: головные, мышечные;Судороги;Проблемы в работе желудочно-кишечного тракта — запоры, диарея, боли в желудке;Изменение аппетита;Проблемы с кожным покровом — зуд, высыпания;Изменения сна — бессонница, недосыпание;Изменения веса тела;Снижение либидо.К эмоциональным относятся:Меняется эмоциональный фон — появляются тоска, беспокойство, тревога, грусть и так далее;Преобладают эмоции негативного спектра — злость, отвращение, уныние, одиночество;Усиливаются негативные шаблоны в мышлении — подозрительность, самокритика, снижение уверенности в себе, дестабилизация самооценки.Поможет избежать «точки кипения» ежедневное развитие навыков осознанности в стиле майндфулнесс, регулярная физическая активность (плавание, ходьба, бег, лыжи и так далее) и другие способы заботы о себе. Для помощи организму врач может прописать успокоительные.Психолог-консультант, клинический психолог, АСТ-терапевт, член Ассоциации контекстуально-поведенческой науки (ACBS, USA)«Бей и беги» или «заботься и поддерживай»?- Стресс — это широкое понятие, подразумевающее совокупность реакций организма на различные факторы — стрессоры. По общему правилу выделяют два вида стресса: «плохой» стресс — дистресс, и «хороший» стресс — эустресс.Человек, наверное, единственный представитель животного мира которых может испытывать сильнейшие эмоции (с физиологическим ответом) исключительно на основании своих мыслей. Поэтому для городского человека сильный стресс с отрицательными последствиями часто вызван мыслительными реакциями на какие-то события — обиды, гнев, тревога, злость, волнение.Система, которая включается в первую очередь при стрессе, называется симпатическая нервная система. Как только она активируется в ответ на какой-то стрессор, «волосы встают дыбом» и появляется гусиная кожа. В этой системе выделяется всем известный адреналин и норадреналин, именно эти химические «агенты» активируют органы за считанные секунды.Поэтому все физиологические последствия при стрессе человек чувствует сразу: живот, головокружение, тошнота и т.д. Реакция опять же будет индивидуальной — у кого-то пройдет за несколько минут, а с кем-то останется на несколько часов.Важно помнить, что у женщин и мужчин физиология реакции на стресс тоже будет различаться. Психолог Шелли Тейлор в своих исследованиях выдвинула гипотезу, что у женщин реакция на стресс будет не по мужскому типу «бей и беги», а по типу «заботься и поддерживай». То есть стили управления стрессом будут разные.Как стресс доводит до депрессииПереносимость стресса будет зависеть буквально от каждой переменной в личности: возраст, пол, опыт, копинг-стратегий, физиологии. Одно из самых страшных последствий сильного стресса — депрессивное расстройство.Депрессию многие воспринимают сегодня недостаточно серьезно, что в корне ошибочно. Но именно депрессия может стать трагедией, спровоцированной стрессом. Ангедония (неспособность испытывать удовольствие) один из самых заметных симптомов депрессии, а, следовательно, и стресса.И здесь нужно отметить тонкий момент: не всегда после своей реакции на какую-то стрессовую ситуацию, человек способен заметить эти изменения в своем поведении и мышлении, указывающими на первичную картину депрессии.Когнитивный психолог Аарон Бек привел достаточные доказательства того, что депрессия — это расстройство мышления, которое в том числе может быть вызвано пережитым стрессом. В заключение отмечу, что самое важное — это быть внимательными к человеку и его поведению, особенно его изменениям.Если вы видите у близкого человека или знакомого изменение в поведении: тревожность, безразличие, гипервозбудимость, излишние или, наоборот, ушедшие эмоции, молчаливость или говорливость, которые не свойственны человеку, все это может быть признаками сильного стресса. Поэтому, если что-то вызывает у вас беспокойство, попробуйте поговорить с человеком, возможно, ему нужна помощь.