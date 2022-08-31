Отказ от одного продукта снижает уровень холестерина почти на 50% за несколько дней

Высокий уровень холестерина со временем может оказаться разрушительным, поэтому необходимо принять меры для борьбы с ним. Если вы изо всех сил пытаетесь снизить высокий уровень, исследование показало, что сокращение одного ингредиента творит чудеса.Высокий уровень холестерина означает серьезные проблемы, если не принять меры. Воскообразное вещество может цепляться за стенки артерий — процесс, который со временем может увеличить риск сердечного приступа. Не существует универсального подхода к снижению высокого уровня холестерина, но исследования показывают, что отказ от одного продукта может привести к заметному снижению уровня холестерина в течение нескольких дней.Согласно новому исследование, снижение уровня сахара в крови путем здоровой диеты, снижает уровень холестерина в течение девяти дней, Исследователи хотели выяснить, может ли снижение потребления сахара улучшить здоровье сердечно-сосудистой системы"Уровень холестерина в крови снизился на 46 процентов в течение девяти дней. Более того, диастолическое артериальное давление (самый низкий показатель давления, который возникает, когда ваше сердце расслабляется между ударами) снизилось на пять мм рт. Также было обнаружено заметное улучшение толерантности к глюкозе — ключевому маркеру диабета", - говорит врач-кардиолог Олег Варфоломеев, комментируя исследование специально для МедикФорум.Опасения, связанные с ролью потребления сахара в хронических заболеваниях, ранее были сосредоточены на его калорийности и его роли в увеличении веса. Это исследование утверждает, что вред сахара для здоровья не зависит от его калорийности или влияния на вес.