В каком возрасте измерять холестерин

Крайне важно иметь представление о показателях холестерина в крови, чтобы не допустить инфарктов и инсультов, вовремя начав прием статинов. Но с какого возраста лучше проводить анализы?По данным Американской кардиологической ассоциации, необходимо проверять уровень холестерина в крови уже с 20 лет. Уровень липидов у детей рекомендуется первый раз проверить, когда им исполнится 9 лет. Повторный анализ полезно осуществить с 17 до 20 лет. Целесообразно сделать привычкой сдачу анализов на уровень холестерина ввиду распространенности гиперхолестеринемии среди населения. Согласно исследованиям, высокий уровень холестерина присутствует у 25–30% городских и 15–20% сельских жителей. Регулярными проверки можно сделать, начиная с 25-летнего возраста.До 19 лет уровень общего холестерина должен оставаться ниже 170 миллиграммов на децилитр. Нормальный уровень холестерина у взрослых должен быть ниже 200. Человек с уровнем холестерина в крови от 200 до 239 считается находящимся в зоне риска. Очень важно поддерживать этот уровень ниже порогового значения.Генетика играет важную роль в высоком уровне холестерина. У людей с атеросклерозом в анамнезе, как правило, развивается это осложнение в раннем возрасте. Если у кого-то из ваших близких родственников есть это заболевание, оно может развиться у вас. Семейная гиперхолестеринемия делает вас склонным к отложениям холестерина в кровеносных сосудах. В результате, человек более восприимчив к опасным для жизни заболеваниям, таким как инфаркт и инсульт, с самого раннего возраста. Правильное питание, физические упражнения и воздержание от вредных привычек, которые мешают нормальной здоровой жизни, могут помочь снизить уровень холестерина в крови. Поскольку его рост неизбежен после определенного возраста в силу ряда факторов, снизить холестерин ниже порогового значения можно лишь внеся значительные изменения в образ жизни. Диагностика уровня холестерина и его контроль спасут вас от серьезных осложнений со здоровьем.