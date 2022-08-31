Фруктоза. Реабилитируем простой углевод

Сегодня даже люди, не страдающие ожирением, сахарным диабетом или инсулинорезистентностью, задаются вопросом: может, следует заменить сахар в пищевом рационе на фруктозу? Фруктоза не повышает уровень сахара в крови, попадает в печень и там преобразуется в глюкозу и гликоген.Фруктоза сегодня считается неоднозначным веществом, который может провоцировать абдоминальное ожирение, жировую болезнь печени, атеросклероз и артериальную гипертензию. Но преимущества этого простого углевода нельзя сбрасывать со счетов.Что полезно знать о фруктозеФруктоза и сахарный диабетС чего все началось? Лет сорок назад в продуктовых магазинах планеты появились так называемые диабетические продукты. Это всевозможные сласти (печенье, конфеты, батончики), которые можно было употреблять страдающим резистентностью к инсулину, сахарным диабетом второго типа и ожирением.Состав данных продуктов отличался тем, что сахар (глюкозу) в этих сластях заменял ещё более сладкий заменитель - фруктоза.На поступление глюкозы в организм поджелудочная реагирует синтезом инсулина (инсулин открывает путь глюкозе в клетку, где она и утилизируется). А приём фруктозы не вызывает повышение показателя инсулина.В результате мы получаем удовольствие от сладкого, не усиливая резистентность к инсулину и не изнашивая поджелудочную.А что же фруктоза? Она транспортируется в печень, и там ее львиная доля трансформируется в глюкозу и гликоген.ГликогенГликоген представляет собой запас сахара в организме, накопленный для чрезвычайных ситуаций: у вас был большой перерыв между приемами пищи или имела место физическая активность. Гликоген присутствует в клетках сердца, скелетных мускулов, печени, мозга, гладких мышц, почек, эритроцитах, лейкоцитах и клетках жира.Организму требуются подобные запасы для поддержки метаболизма и показателя глюкозы в крови и чтобы не испытать гликемическую кому.После снижения показателя глюкозы в крови (через несколько часов после еды, при физических нагрузках), организм приступает к расщеплению накопленного в мускулатуре гликогена до глюкозы. Это источник быстрой энергии.Польза фруктозыФруктоза - натуральный природный продукт. Она присутствует во фруктах, ягодах, мёде.Так как фруктоза перерабатывается печенью, она оказывает меньшее воздействие на содержание глюкозы в крови (гликемический индекс (ГИ) фруктозы – 20, а сахара – 70). ГИ показывает, насколько быстро продукт расщепляется в организме и трансформируется в глюкозу –источник энергии.Фруктоза слаще сахара в два раза.Фруктоза в составе фруктов и ягод полезна для организма. В этих продуктах мало калорий, в них содержатся витамины, клетчатка и антиоксиданты.Фруктоза, в отличие от сахара, не вызывает кариес.Фруктоза усваивается медленнее сахара. Это позволит дольше сохранять энергию и бодрость.