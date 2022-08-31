Разработан новый препарат против диабета

Ученые Университета Британской Колумбии создали препарат против инсулинозависимого диабета, который можно принимать перорально, не делая инъекции инсулина перед каждым приемом пищи.Специалистам удалось повысить скорость абсорбции инсулина из таблеток, разработав препарат, который нужно держать во рту между десной и слизистой оболочкой щек. Другие варианты пероральной формы инсулина для проглатывания были менее эффективными, поскольку гормон накапливался в желудке и не достигал печени. Кроме того, теперь инсулин высвобождается за 30-120 минут вместе 2-4 часов.Препарат состоит из наночастиц размером 318 нанометров, которые включают в себя инсулин, хитозан и триполифосфат натрия. Их подвергали распылительной сушке, когда твердые частицы отделяются от растворителя с помощью нагретого газа. Получившиеся агрегаты на 25 процентов состояли из инсулина, а эффективность всасывания гормона из них достигала 98-99 процентов.По словам исследователей, такой препарат улучшит качество жизни миллионов диабетиков во всем мире, которые вынуждены делать себе инъекции инсулина по несколько раз в день.