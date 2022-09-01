Напиток, который выводит слизь из организма

Можно ли удалить излишки слизи, образовавшейся в нашем организме? Сделать это поможет приятный на вкус слизерасщепляющий напиток, приготовленный в домашних условиях. Предлагаем его рецепт и схему приготовления.Если чрезмерно употреблять в пищу слизеобразующие продукты, то со временем начинает отходить излишняя слизь (обычно в виде симптомов кашля и насморка). И что мы делаем в таком случае? Приглушаем данные симптомы, закапывая, например, капли в нос, не позволяя нашей лимфе очиститься естественным путем.Как приготовить самим слизерасщепляющий напитокНам потребуются ингредиенты:Лимон - 1 штукаКорень хрена – кусочек примерно 1х1 смМёд - 2 ст. ложкиВода питьевая - 3 стаканаТехнология приготовления слизерасщепляющего напитка:Взять лимон и хрен, помыть, почистить.Лимон разрезать на 4 части, отправить в блендер, добавить подготовленный хрен.Налить теплую воду, добавить мёд. Измельчать и взбивать в блендере примерно 20 секунд,Процедить.Пить рекомендуется сразу (пока напиток не остыл) по полстакана (оставшийся напиток оставить и позже немного разбавить горячей водой). Принимать данный «слизерастворитель» по желанию, большего эффекта можно достичь с утра (примерно через 20 мин. после выпитого сока, чая) и вечером до приема пищи.Напиток целесообразно пить в течение всей жизни, через день в течение месяца, затем сделать перерыв 7 дней и можно повторить.Напиток имеет приятный вкус и эффективно работает.Внимание! Если вам противопоказаны хрен и лимон, то не стоит пить этот напиток или пить после приема пищи).