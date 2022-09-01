Не только термометр: какие медицинские приборы должны быть в каждом доме

Сегодня аптеки и магазины медицинских изделий предлагают широкий выбор различных как простых, так и технически сложных приборов и медицинских изделий. Что из этого действительно стоит положить в домашнюю аптечку?«Пока гром не грянет», то есть пока не появятся серьезные симптомы заболевания или значительное ухудшение самочувствия, мало кто из нас задумывается о состоянии своего здоровья. Между тем очень большого числа болезней и их осложнений можно было бы избежать, если бы каждый из нас чаще пользовался медицинской техникой — приборами, которые измеряют жизненно важные показатели.Врач Валентина Байдина рассказала «Доктору Питеру», какие приборы нам нужны в домашней аптечке и почему.Термометр: ртутный, электронный или бесконтактныйОдин из главных показателей здоровья — температура тела. Ее повышение или понижение даже на несколько десятых градуса может свидетельствовать о сбоях в работе организма или патологическом процессе. Повышение температуры чаще всего сигнализирует об инфекционном процессе, в то время как понижение может указывать на обострение хронического заболевания. Самый простой способ понять, что со здоровьем не так — измерить температуру.Раньше для этой цели использовали ртутный термометр — небезопасный и не слишком точный. Сейчас в нашем распоряжении удобный в использовании электронный термометр, который выдает результат на электронном дисплее всего за минуту (если поместить его под язык) и сообщает об окончании процедуры звуковым сигналом. Если вы приверженец традиционного способа измерения температуры, вам потребуется 2 минуты — поместите градусник в подмышечную впадину, прижмите плечом, и когда услышите звуковой сигнал, держите еще минуту, чтобы правильно оценить результат.Наконечник термометра при повторном использовании следует простерилизовать или обработать антисептиком. Некоторые термометры выпускаются с наконечниками разных цветов, чтобы каждый в семье мог безопасно пользоваться прибором.Тонометр: держим давление под контролемТонометр — прибор, который мы привыкли ассоциировать с болезнями пожилых людей. Однако «бабушкин» тонометр может дать вам объяснение вашего неважного самочувствия, сигнализировать о развитии метеозависимости, ранних стадий сердечно-сосудистых заболеваний. Например, головную боль, проблемы с сердцебиением или слабость можно будет объяснить отклонением показателей АД от нормы в сторону понижения или повышения, и вовремя обратиться к врачу.Ведь не секрет, что «болезни цивилизации» нынче значительно помолодели — жизнь, полная стрессов и недосыпа, может привести к проблемам со здоровьем не только у людей пожилого возраста. С помощью тонометра вы сможете контролировать повышенное или пониженное давление и вовремя принять необходимые меры.Пульсоксиметр: нужно знать уровень кислородаВ период пандемии коронавируса этот прибор приобрел высокую популярность, поскольку предназначен для измерения двух самых показательных параметров состояния дыхательной системы — уровень насыщения крови кислородом (сатурацию) и частоту сердечных сокращений (пульс). Таким образом, благодаря бытовому пульсоксиметру появилась возможность принять необходимые меры при первых признаках заражения Covid-19.Однако этот же миниатюрный прибор, надеваемый на палец, чрезвычайно полезен для других категорий пользователей: пациентов, страдающих рядом хронических заболеваний, пожилых людей, спортсменов, беременных, новорожденных. Он дает возможность отслеживать работу органов дыхания, оценивать риск гипоксии будущей матери и плода, повышать эффективность спортивных тренировок, контролировать состояние здоровья недоношенных младенцев малышей и т. д.Эти приборы — медицинская троица. А дополнить их стоит бытовым «дуэтом» — гаджетами, которые помогут и за здоровьем следить, и качество жизни улучшить.врач аллерголог-иммунолог, врач-педиатр, патофизиолог, Junior Member WAO ( Всемирная организация по аллергии)Очиститель воздуха: важен для аллергиковХотя увлажнитель, ионизатор и очиститель воздуха, которые в обиходе иногда называют «мойкой» воздуха или климатической станцией, не относится к именно медицинским приборам, но для аллергиков, семей с детьми и людей, страдающих бронхолегочной патологией, иммунодефицитными состояниями, проблемами сердца и сосудов, он будет очень полезен.Увлажнение воздуха, особенно в период включения центрального отопления, удаление из него аллергенов, частиц пыли и раздражающих веществ, помогают сохранять здоровье слизистых носа и глотки, снизить риск вирусных инфекций, облегчить приступы аллергии и нормализовать носовое дыхание при ОРВИ.Весы: контроль за килограммамиЕще один прибор, который также можно условно отнести к медицинским — это весы. Они необходимы в каждом доме, чтобы контролировать массу тела. Здоровый вес важен для всех, начиная от детей и заканчивая пожилыми людьми. Поэтому нужно регулярно контролировать свой вес, используя обычные домашние весы. Но чтобы результат были точными, возьмите за правило — взвешивайтесь раз в неделю, в один и тот же день. Делайте это утром, до завтрака и измеряйте свою массу в нижнем белье. Это будут ваши максимально точные результаты.