Кардиолог Такканд перечислила признаки, что вы перенесли инфаркт на ногах

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Даже если с этого момента прошло несколько дней или недель, надо обязательно обратиться к врачу. Возможно, еще удастся восстановить проходимость сосуда и избежать трагедии.Терпеливые люди попадают в рай, потому что не обращаются к врачу и переносят болезни на ногах. Готовы терпеть нечеловеческие муки ради того, чтобы вовремя сдать отчет, прополоть грядки, а еще не хотят «беспокоить людей по пустякам». ОРВИ многие из нас и за болезнь не считают, а кто-то умудряется перенести на ногах инфаркт.врач-кардиолог высшей категории, заведующая приемным отделением Тюменского кардиологического научного центра.- Симптомы есть всегда, другое дело, что люди игнорируют боль, — рассказала «Доктору Питеру» врач-кардиолог, заведующая приемным отделением Тюменского кардиологического научного центра Анастасия Такканд. — Жжение в груди принимают за обострение гастрита и пытаются «погасить» неприятные ощущения с помощью антацидов. Ноющие, сдавливающие боли считают остеохондрозом и пьют обезболивающие.В итоге люди могут терпеть боль и день, и два, и даже месяц. А после и вовсе забыть, что имел место такой эпизод. В итоге врачам приходится выпытывать информацию, задавать много наводящих вопросов, чтобы хотя бы примерно установить, когда же был инфаркт. И часто это так и остается неизвестным.- Буквально на днях к нам обратился в шесть вечера мужчина, который мучился от боли с трех часов ночи, — рассказала Анастасия Такканд. — И он ее терпел, ждал, когда поутихнет.Очень часто в таких историях «образцового терпения» жизнь спасают родные и близкие, которые буквально заставляют обратиться к врачу.- Записать ЭКГ не долго и не сложно, процедура проводится во всех поликлиниках, — говорит кардиолог. — К тому же ее делают врачи скорой.Если вы чувствуете нехватку воздуха, потливость, головокружение, слабость, жжение или давление в области груди, вам не стоит пытаться добраться до больницы или поликлиники самостоятельно, вызывайте скорую помощь. И ни в коем случае не садитесь за руль, так как во время приступа пострадаете не только вы, но и окружающие вас люди.В истории с инфарктом важно получить помощь в течение 12 часов после начала приступа, далее зона гибели клеток сердечной мышцы только расширяется, последствия будут гораздо хуже. Хотя «золотым стандартом» считается 2 часа с начала приступа, когда врачи могут открыть артерию и полностью восстановить кровоток.- Если же вы долго терпели, то помочь в этом случае врачи вам не смогут, — предупредила врач Такканд.Кто не почувствует инфарктЭксперт «Доктора Питера» перечислила тех, кто может перенести инфаркт на ногах и не почувствовать вообще ничего:люди с крайне высоким болевым порогом;больные сахарным диабетом в тяжелой форме.Все остальные так или иначе почувствуют симптомы, и главное — не игнорировать их. Крайний срок, когда еще что-то можно теоретически сделать — это месяц.- Далее мы технически не сможем устранить последствия инфаркта: артерия будет плотно забита, сгусток закальцинируется, и никакие стенты тут не помогут — отключенная зона никогда не заработает, — говорит Анастасия Такканд. — Если произойдет повторный инфаркт, то у вас уже не будет запасных клеток, которые могли бы скомпенсировать состояние.Кардиолог предупреждает, что второй инфаркт будет значительно тяжелее первого. Но даже если его и не произойдет, то сердце станет работать не в полную силу. От исходных 100 процентов может остаться только 80 или того меньше. Пока вы молоды, вероятно, это разницы вы не заметите, зато с возрастом это сильно скажется на качестве жизни.- У нас был пациент, который бегал 40-километровые марафоны, но инфаркта он не заметил, — рассказывает врач Такканд. — Из-за этого сильно снизилась функция сердца. Технически мы не смогли ему помочь, вернуть к полноценной жизни. Остается только поддерживающая лекарственная терапия.То, что человек не сможет заниматься любимым делом, вынужден будет сидеть дома и по часам пить таблетки, тоже не добавит оптимизма. По статистике, такие перемены могут стать причиной ранней смерти.Как обнаруживают инфаркт, перенесенный на ногахНи МРТ, ни КТ с контрастом не даст точного ответа, когда же произошел инфаркт. Обследования покажут лишь факт произошедшего. Но самый точный диагноз поставят обычные врачи.- Мы порой ведем себя как следователи, а нашим пациентам кажется, что мы задаем кучу ненужных и глупых вопросов, — говорит кардиолог. — Но нам это помогает. Хотя важна не точная дата инфаркта. Мы пытаемся понять, чем сможем помочь конкретному человеку.Когда прошло достаточно много времени, организм уже нашел обходные пути, скомпенсировал проблемы, врачи рекомендуют не вмешиваться, не лезть, если, конечно, речь идет не о многососудистом повреждении.Можно заметить инфаркт и по анализам крови — но следы сосудистой катастрофы задержатся в крови только на две недели, а позднее даже самые высокочувствительные тесты не дадут точного ответа.Кстати, инфаркт, перенесенный на ногах, во время УЗИ сердца или КТ с контрастированием могут перепутать с очаговым миокардитом. Но в этом случае у человека сосуды окажутся чистыми. Да и характерно это больше для молодых.Когда надо вызывать скоруюИнфаркт это или гастрит, смогут установить только врачи. Но на некоторые особенности надо обратить особое внимание:Если вы испытали стресс, эмоциональную нагрузку и после этого появились боли, попробуйте успокоиться, прекратите общение с оппонентом, переключите внимание и выждите несколько минут. Боль не прошла? Звоните «03».Если вы выполняете некую физическую работу: рубите, пилите, таскаете тяжелое и внезапно появилась боль в груди, не спешите списывать ее проблемы с позвоночником. Немедленно остановитесь, подождите несколько минут и обращайтесь к врачу, если симптомы не ушли.- Только профессиональная медицинская своевременная помощь поможет предотвратить катастрофу, — говорит кардиолог Анастасия Такканд. — А многие по 30 минут размышляют, вызывать или не вызывать скорую.Особенно часто боль игнорируют мужчины и переносят инфаркт на ногах. Все дело в том, что жгучая и давящая боли — не острейшие. Их можно потерпеть.Кстати, у молодых практически не встречается инфаркт, перенесенный на ногах, все дело в том, что люди в 30-40 лет переносят инфаркт значительно тяжелее, чем пожилые. У людей старшего возраста нервные окончания не так хорошо реагируют на боль.