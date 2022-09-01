То высокое, то низкое: что делать когда скачет давление?

Очень часто нестабильное артериальное давление – это следствие неправильного питания (и с возрастом этот фактор приобретает большую мощь), сильным стрессом (который мужчины часто переносят сложнее, чем женщины), неумеренными физическими нагрузками. С высокой частотой причиной скачков АД можно считать злоупотребление спиртными напитками, курение.Артериальное давление – величина, что по определению не бывает постоянной. Но одно дело небольшие смещения показателей, обусловленные физиологическим ответом организма на внешние раздражители, совсем другое – существенные скачки артериального давления. Если вы будете делать замеры на протяжении дня, то заметите, что на одном стойком показателе АД не задерживается, но и большой разбежки тоже нет.Артериальное давление: почему же давление то высокое, то низкое?Почему АД нестабильно на протяжении сутокИзмерение давления: несколько замечанийЧто такое метод СМАДКакие признаки сопровождают перепады давленияПочему же скачет давление у женщинОтчего скачет давление в период климаксаПочему случаются перепады АД у мужчинВозможные причины скачков давленияКак связаны скачки давления с возрастом пациентаВСД – еще один провокатор колебаний АД?Почему АД нестабильно на протяжении сутокНочью, во время сна, значения кровяного давления стабилизируются, оно пребывает, в идеале, в самых оптимальных границах именно в это время суток. Если, конечно, человек не страдает бессонницей, не находится в стрессе, здоров и ничто не мешает ему выспаться.Утром, если замерить АД сразу после пробуждения, оно повышается. Затем, вероятно, и это значение немного упадет. И только к вечеру цифры на тонометре снова поползут вверх. Но почему так? Почему в течение суток у человека, здорового и не перегруженного ни интеллектуально, ни физически, нестабильное давление?Влияют на значения АД несколько факторов:Собственно, время суток. Если вы измерите АД после пробуждения, да еще и не вставая с кровати, оно будет повышенным. Если новый замер сделаете днем, показатели упадут и станут привычными. Новое измерение вечером, и давление снова чуть поднялось. Ночью человек максимально расслаблен, потому значения АД стабильны, оптимальны. Это все биоритмы и строгое подчинение им человеческого организма.Кофе. Если вы кофеман, то можете заметить, как после кружки кофе давление повысится. А если таких кружек несколько в день? Тот же эффект и от алкоголя.Стрессы и переутомления, волнения и тревоги. Все это наш организм воспринимает как сигнал к мобилизации, а потому многие системы и органы начинают работать с большей интенсивностью. И кровяной напор в сосудах тоже идет на повышение. Это, конечно, абсолютно физиологическая реакция, но если вы устраиваете такую «тренировку» своему организму часто, может случиться сбой, и уже без серьезного повода давление начнет регулярно повышаться. В этом и есть связь стресса и гипертонической болезни.Хроническое недосыпание. Организм – это система цикличная, она просто не может все время работать на высоких скоростях. И если вы, говоря образно, не даете шанса своему телу сбавить обороты, определенные регуляторные механизмы в нем могут сломаться. И перепады давления – одна из первых реакций нашего тела на хроническое недосыпание.Эндокринные изменения. Как перемены физиологического характера (менструация, беременность, климакс), так и патологические сбои в работе эндокринных органов могут влиять на стабильность значений АД. Если оценить их в одном менструальном цикле, будет заметно их изменение. В дни менструации оно может снижаться, в предменструальные дни – быть чуть выше привычных показателей и т.д. Климакс – наиболее частая для женщины причина скачков артериального давления.Погодные условия. При холоде, который является стрессовым фактором, в организме включаются определенные механизмы, пытающиеся подстроить системы под такие неблагоприятные условия. Одним из таких адаптивных инструментов может быть повышение АД.ВСД (заболевание, которое мы привыкли называть вегетососудистой дистонией, именуется на самом деле иначе, но об этом – далее).Сердечно-сосудистые заболевания. Это будет длинный список, но лидирует в нем, конечно, артериальная гипертензия.Лекарственное воздействие. Иногда прыгает давление как ответ на действие определенных лекарств, изменения значений АД – это побочный эффект медпрепарата. Если изменения серьезные, нужно сразу же сказать о такой нежелательной реакции доктору. Если несущественные, то, вероятно, вскоре показатели нормализуются сами. Или уйдут сразу же после окончания лечебного курса.Прием противозачаточных таблеток. Считается, что использование ОК (оральных контрацептивов) ведет к небольшому повышению давления. Но может быть и его нестабильность, ранее несвойственная пациентке.Конечно, очень важно, как вы измеряете давление – не нарушаете ли основные принципы, исправен ли ваш прибор, не допускаете ли типовых ошибок.Очень часто пугающие изменения на тонометре являются всего лишь следствием некорректного измерения.Измерение давления: несколько замечанийЕсли вы здоровый человек и нет никаких поводов для беспокойства, то нужно ли измерять АД? Да, нужно. Не каждый день, но раз в месяц все же проводите эту процедуру. Она поможет вам на самой ранней стадии увидеть проблему. Наконец, вы будете уверены, что все с вами в порядке, не станете подпитывать себя страхами, как это случается у людей, избегающих походов в поликлинику в силу своей мнительности и ложных установок.Подготовка к измерению АД ничего сложного не предполагает:1. Не пейте накануне измерения крепкий чай и кофе. Хотя бы час нужно выдержать.2. Не занимайтесь спортом перед самым измерением, не курите.3. Если вы используете какие-то препараты, изучите инструкцию – некоторые лекарства, как уже говорилось, влияют на давление. Например, капли для носа и глазные капли. Мы можем совершенно забыть о том, что принимаем средство от ринита, и очень удивиться показателям на приборе.4. Пять минут до измерения – на расслабление. Не бегайте, не смотрите ток-шоу, не слушайте громкую музыку, не делайте уборку, не принимайте ванну Просто спокойно посидите на диване.Подобные рекомендации помогут выявить ваши настоящие показатели давления. Если вы возьмете в руки тонометр сразу после того, как прибежали из магазина, преодолев своими ногами пять-шесть лестничных пролетов, давление может предсказуемо повыситься. Но это не значит, что показатель, зафиксированный в этот момент, и является вашим стойким значением.В идеале делать суточные замеры нужно не менее трех раз. И если вы измеряете АД трижды, пережидайте между подходами хотя бы 10 минут.Лучше сделать замер утром, через час после сна, пока не успели позавтракать. И еще одну процедуру измерения выполните вечером – за два часа перед ужином или через два часа после него.Что такое метод СМАДЕсли вы при домашнем измерении увидели, что давление прыгает – то низкое, то высокое, нужно обследоваться. Обычно в этом случае проводят суточный мониторинг АД, позволяющий выявить скрытые патологии сердечно-сосудистой системы. Используют для этого специальное оборудование, которое человек носит на себе (это не слишком тяжело) сутки.На плечо пациенту надевают манжету, сам монитор прикрепляют на поясе либо на ремне. Прибор самостоятельно сохраняет показатели в нужное время. Пациенту не стоит вести себя как-то особенно – он должен действовать привычно, заниматься обычными делами. Это покажет, как меняется его АД в течение суток, укладываются ли эти изменения в норму и т.д.Какие признаки сопровождают перепады давленияРезкий скачок давления не может остаться незамеченным. Какие-то маленькие подвижки мы сознательно не фиксируем, но значительные перепады отмечаем всегда.Если давление опускается ниже нормы, это чаще проявляется:Усталостью;Головокружением;Сонливостью;Затруднением в выполнении простой работы;Нехваткой воздуха;Замедлением пульса.Это типичные признаки, но они вариативны. Опять же, сила их выраженности индивидуальна. Обычно при пониженном давлении человек ощущает апатию, усталость, он безучастен к происходящему. Головная боль мигренозного типа – частый признак подобного состояния.Для высокого же давления более характерны головная боль, сконцентрированная в затылочной части, ощущение прилива крови к лицу, одышка, дискомфорт за грудиной, тахикардия и раздражительность. Если давление повышается сильно, перед глазами могут появиться мушки, пульс становится частым. Это состояние может сопровождать паническая атака, которую сложно контролировать.Смена таких состояний и будет обозначать скачки давления.Почему же скачет давление у женщинОтчасти объяснить причины скачков артериального давления у женщин можно особенностями их гормонального фона. Так, нестабильность АД присуща определенным фазам менструального цикла, менопаузе и беременности. В дни менструации, как уже говорилось, давление немного ниже обычного – это обусловлено кровопотерей.Но не всегда так, некоторые женщины отмечают в эти дни симптоматику повышения давления. Менструация – это процесс, который контролирует эндокринная система, и если в ней происходят какие-то сбои, это сказывается и на цикле. Потому, если в дни месячных давление повышено и самочувствие далеко от нормы, нужно обследоваться и у гинеколога, и у эндокринолога. А еще лучше, если это будет гинеколог-эндокринолог, эти специалисты есть, и их консультация просто необходима определенным женщинам.Если скачет давление во время беременности, это может объясняться:1. Гормональной перестройкой;2. Нагрузкой на тазовую зону;3. Токсикозом;4. Неграмотным питанием;5. Стрессом.Не самое редкое для беременности явление – отеки ног. Они могут спровоцировать повышение АД за счет возрастания объема жидкости в организме.В первые недели гестации давление у будущей мамы чаще сниженное – так ее организм адаптируется к происходящим в нем изменениям, в частности – к увеличенному количеству сосудов, формируемых для плаценты.Ближе к третьему триместру показатель повышается, и если он пересекает норму, это может говорить о гестозе. Такая патология контролируется обычно в условиях стационара, так как быстрое ее прогрессирование может повлечь преэклампсию и эклампсиию – опаснейшие состояния.