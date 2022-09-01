6 признаков того, что головокружение опасно для жизни

В некоторых случаях лучше вызывать скорую.Об истинном (вестибулярном) головокружении, или вертиго, врачи говорят, когда пациенту кажется, что он сам или его окружение двигается или вращается. Ощущение замутнённости или дурноты в голове принято считать неспецифическими симптомами.В большинстве случаев головокружения сами по себе не угрожают здоровью. Разве что из-за них можно оступиться, упасть и получить травму, а это особенно опасно для пожилых людей.Но головокружения не самостоятельная болезнь, а симптом, который может сопутствовать более чем 80 физиологическим состояниям и заболеваниям. Иногда серьёзным.Почему бывают головокруженияВ общих чертах причины головокружения просты. Чаще всего вертиго возникает, когда нарушается связь между мозгом и внутренним ухом, где расположен вестибулярный аппарат. Мозг получает неправильную информацию об ориентации тела в пространстве, из-за чего возникает ощущение, будто земля уходит из-под ног или вы кружитесь на детской карусели. Параллельно запускается каскад реакций, призванных вернуть чувство равновесия и стабильности. Часть этих реакций затрагивает и вегетативные центры в головном мозге, ответственные, например, за регуляцию сердечно-сосудистой системы и желудочно-кишечного тракта. Из-за этого головокружение нередко сопровождается приступами тошноты и сердцебиения с бледностью и потливостью. Так, например, случается при укачивании.К счастью, подобные потери «взаимопонимания» между мозгом и вестибулярным аппаратом случаются нечасто и длятся недолго. Врачи не видят в подобных кратковременных инцидентах причин для паники.Также не стоит слишком волноваться, если голова кружится дольше, но из-за объяснимых причин. К ним относят:алкогольную интоксикацию;побочные эффекты от принимаемых лекарств (сверьтесь с инструкцией!);обезвоживание;перегрев;укачивание в автомобиле, автобусе или на корабле;анемию — в частности, пониженное содержание железа в крови;гипогликемию — пониженный уровень сахара в крови в ответ на пропущенный приём пищи;чрезмерно интенсивные физические упражнения;некоторые инфекции.Конечно, даже такие головокружения неприятны. Но в перечисленных ситуациях они разовые и кратковременные. И если знать, что именно их вызывает, можно эффективно бороться с симптомами и предотвращать их появление в будущем.Однако бывают случаи, когда головокружение является вершиной айсберга и позволяет заподозрить действительно серьёзные проблемы со здоровьем.Когда головокружение опасноНеврологи выделяют шесть состояний, при которых вертиго — ключевой и чуть ли не единственный симптом, позволяющий предположить развитие серьёзного, но пока скрытого заболевания.1. Голова кружится часто и дольше нескольких минутЭто может свидетельствовать о серьёзных нарушениях в работе внутреннего уха. Например, о вестибулярном неврите (вирусной инфекции вестибулярного нерва) или лабиринтите (внутреннем отите).Такие заболевания опасны тем, что поначалу могут протекать почти бессимптомно, а в дальнейшем их возбудители способны поражать мозг и нервную систему — вплоть до летального исхода.2. Головокружение сопровождается резкой слабостью, онемением части тела, проблемами с речью и/или зрениемТакое сочетание симптомов может быть признаком инсульта — нарушения мозгового кровообращения, которое является одной из самых частых причин смерти в мире.Обязательно проверьте человека, который испытывает подобный вид головокружения, с помощью одноминутного теста:Попросите широко улыбнуться, продемонстрировав зубы. Если у человека инсульт, улыбка не будет симметричной: уголки губ застынут на разных уровнях.Попросите закрыть глаза и поднять руки. Инсульт (точнее, вызванные им нарушения в работе нервных окончаний и слабость мышц) не позволит пострадавшему поднять руки на одинаковую высоту.Предложите повторить за вами простое предложение из нескольких слов. Например: «Со мной всё в порядке, и сейчас это станет очевидно». Если случился инсульт, человеку будет сложно запомнить и воспроизвести фразу. Кроме того, его произношение будет нечётким, с явной шепелявостью на звонких согласных.Точно так же при сомнениях можно попробовать проверить самого себя.Если хотя бы одно задание будет провалено, срочно вызывайте скорую. Инсульт крайне опасен: до 84% пациентов умирают или остаются инвалидами и только около 16% выздоравливают.3. Вы всегда чувствуете головокружение, когда встаётеКратковременная ортостатическая гипотензия (снижение кровяного давления, в том числе и в мозге, что вызывает головокружение) — состояние довольно распространённое и не то чтобы опасное.Чаще всего она связана с тем, что в организме не хватает жидкости. На почве лёгкого обезвоживания кровь становится гуще, ухудшается кровообращение, поэтому заработать ортостатическую гипотензию при подъёме на ноги из положения лёжа или сидя несложно. Решается такая проблемка просто: не забывайте пить воду, особенно жарким летом или во время серьёзных физических нагрузок.Но если вы абсолютно уверены, что обезвоживания у вас нет, а головокружение сопровождает каждый ваш подъём, стоит как можно быстрее обратиться к терапевту. Такая симптоматика указывает на возможные сердечно-сосудистые заболевания (аритмию, сердечную недостаточность) либо же заболевания центральной или периферической нервной системы.4. У вас бывали приступы невыносимой головной болиСо словом «мигрень» знакомы многие, но большинство считает, что речь идёт исключительно о пульсирующей головной боли. Между тем это не совсем так: затяжные повторяющиеся головокружения тоже могут быть мигренью.Это психоневрологическое расстройство потенциально опасно для жизни, поскольку может привести к инсульту или инфаркту.Если ваши головокружения длятся несколько часов и более, возникают регулярно, а в прошлом у вас раскалывалась голова, обязательно проконсультируйтесь с терапевтом, чтобы установить их возможные причины и последствия.Предупреждаем: может понадобиться аппаратная диагностика — КТ или МРТ, направление на которую выдаст снова-таки врач.5. Недавно вы ударились головойВертиго — один из наиболее частых симптомов черепно-мозговой травмы. Важно как можно быстрее обратиться к врачу, чтобы исключить серьёзные повреждения и отёк тканей головного мозга.6. Во время тренировок у вас постоянно кружится головаЧаще всего в таких состояниях виновато уже упомянутое выше обезвоживание. Или же гипервентиляция: из-за учащённого дыхания в крови повышается уровень кислорода и уменьшается содержание углекислого газа, что и вызывает головокружение. Поэтому важно пить достаточно жидкости, не слишком усердствовать с кардионагрузками и следить за своими пульсовыми зонами.Если же вы уверены, что выпиваете свою норму воды, а голова начинает кружиться даже во время лёгких упражнений, идите к врачу. Тут необходимо исключить возможность потенциально опасных сердечно-сосудистых нарушений.