Отекают руки или лицо? Как по разным отекам узнать, с каким органом у вас проблемы
— Если человек просыпается утром, и у него отекшие руки, скованность кистей, то можно заподозрить патологию щитовидной железы. Проведя необходимые обследования, этот диагноз мы подтвердим или будем искать причины дальше. Если у человека отекает сначала лицо, возникают мешки под глазами, а потом отек как бы распространяется на все тело, то прежде всего проверяем почки, — сообщила медик в своем телеграм-канале.
Если отекают ноги, то следует обратить внимание на сердечно-сосудистую систему.
Отекать могут диетчицы, которые морят себя голодом в целом или отсутствием белка в частности. Без белка удержать жидкую часть крови в сосудах невозможно, подчеркивает врач, и она устремляется в ткани, вызывая отеки.
На какие опасные нарушения организма может указывать отечное лицо?
К отекам нужно отнестись серьезно: бывает, что проблема длится годами, а гибель происходит стремительно — при отеке легких. Мочегонные — вовсе не выход, так можно еще больше усугубить проблемы со здоровьем.
Болезни почек: по каким признакам можно понять, что начались проблемы
Причины отеков ног:
Сердечная недостаточность.
Варикоз и венозная недостаточность.
Проблемы с почками.
Заболевания щитовидной железы. Отеки появляются в зоне лодыжек.
Лимфостаз. Отекает чаще одна нога, причем полностью.
Как перестать отекать:
Пейте много воды.
Откажитесь от соли.
Не пейте алкоголь.
Исключите быстрые углеводы.
Больше двигайтесь.
Как понять что это именно отечность?
При отеке есть определенные признаки. Так, кожа становится пастозной (бледной, рыхлой, может слегка напоминать тесто). В этом случае при надавливании пальцем на коже остается ямка, которая потом медленно восстанавливается.
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