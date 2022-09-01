Отекают руки или лицо? Как по разным отекам узнать, с каким органом у вас проблемы

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Кандидат медицинских наук, эндокринолог Зухра Павлова рассказала, как по отекам узнать, с каким именно органом у вас могут быть проблемы.— Если человек просыпается утром, и у него отекшие руки, скованность кистей, то можно заподозрить патологию щитовидной железы. Проведя необходимые обследования, этот диагноз мы подтвердим или будем искать причины дальше. Если у человека отекает сначала лицо, возникают мешки под глазами, а потом отек как бы распространяется на все тело, то прежде всего проверяем почки, — сообщила медик в своем телеграм-канале.Если отекают ноги, то следует обратить внимание на сердечно-сосудистую систему.Отекать могут диетчицы, которые морят себя голодом в целом или отсутствием белка в частности. Без белка удержать жидкую часть крови в сосудах невозможно, подчеркивает врач, и она устремляется в ткани, вызывая отеки.На какие опасные нарушения организма может указывать отечное лицо?К отекам нужно отнестись серьезно: бывает, что проблема длится годами, а гибель происходит стремительно — при отеке легких. Мочегонные — вовсе не выход, так можно еще больше усугубить проблемы со здоровьем.Болезни почек: по каким признакам можно понять, что начались проблемыПричины отеков ног:Сердечная недостаточность.Варикоз и венозная недостаточность.Проблемы с почками.Заболевания щитовидной железы. Отеки появляются в зоне лодыжек.Лимфостаз. Отекает чаще одна нога, причем полностью.Как перестать отекать:Пейте много воды.Откажитесь от соли.Не пейте алкоголь.Исключите быстрые углеводы.Больше двигайтесь.Как понять что это именно отечность?При отеке есть определенные признаки. Так, кожа становится пастозной (бледной, рыхлой, может слегка напоминать тесто). В этом случае при надавливании пальцем на коже остается ямка, которая потом медленно восстанавливается.