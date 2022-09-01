Эндокринолог Куликова назвала плюсы и минусы спортивных батончиков

Спортивные батончики — это продукт питания, который состоит из белка и углеводов, а также жиров, клетчатки, витаминов и минералов. Изначально они были созданы для спортивного питания, но широко распространились и среди людей, не занимающихся спортом. Подробнее об этом продукте «Вечерней Москве» рассказала врач-эндокринолог Анна Куликова.— По своему назначению и составу батончики бывают протеиновыми, энергетическими, низкоуглеводными. В протеиновых батончиках содержится большее количество белка. Они могут являться дополнительным источником белка для людей, не тренирующихся в зале. Их с осторожностью следует употреблять людям с различными заболеваниями, например почек, — объяснила специалист.Энергетические батончики содержат большое количество углеводов и прекрасно подходят для восполнения энергии, когда нет возможности полноценного приема пищи: например, в поездках. Однако они противопоказаны больным сахарным диабетом, подчеркнула Куликова.Кроме того, многие производители спортивных батончиков используют сахарозаменители вместо сахара, что существенно снижает их калорийность. Однако, напомнила эндокринолог, не стоит забывать, что это специализированный продукт питания, поэтому необходимо соблюдать ряд правил.Такие батончики имеют противопоказания к употреблению, поэтому следует проконсультироваться с врачом. Куликова обратила особое внимание на то, что нельзя превышать суточную норму потребления спортивных батончиков, также не следует приравнивать их к обычным кондитерским изделиям и всегда нужно внимательно изучать состав конкретного продукта.