Врач Мальмейстер объяснил, что будет с организмом, если бросить пить на неделю, месяц, год

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Каковы на самом деле последствия отказа от алкоголя и как долго должно длиться воздержание, прежде чем в организме произойдут заметные изменения?Многие решаются на время отказаться от спиртного, чтобы «дать отдохнуть печени», особенно, если впереди большой праздник, юбилей или, например, новогодние каникулы.Как долго надо обходиться без алкоголя, чтобы организм это прочувствовал и «очистился»? Почему важны даже два «трезвых» дня подряд? Объясняет эксперт.День без алкоголяВряд ли один трезвый день в череде «пьяных» и мини-воздержание может повлиять на ваше самочувствие и здоровье, рассказал изданию Focus врач Ярмила Мальмейстер. Но если вы пьете умеренно — бокал пива или вина вечером, то один-два дня с минералкой вместо алкоголя вечером — отличное решение.- Если человек пьет алкоголь часто, но мало — бокал-два вечером, и может обходиться без спиртного как минимум два дня в неделю — то тут вряд ли можно говорить о зависимости от спиртного, — считает немецкий доктор.Эксперт в любом случае при умеренном употреблении спиртного рекомендует регулярное кратковременное воздержание — просто чтобы проверить себя.Плохой знакЕсли вы решаетесь день-два не пить, а потом целый день страдаете, а вечером в магазине ходите от полки с хлебом к стеллажам с бутылками, борясь с желанием купить пива или вина, то это очень опасный признак.- Стоит серьезно пересмотреть свое потребление спиртного, — говорит Мальмейстер. — Похоже, алкоголь уже играет главенствующую роль в вашей повседневной жизни и граница зависимости опасно близка.Неделя без алкоголяТот, кто часто пьет спиртное, уже в первые трезвые дни может заметить физические изменения. Через неделю без алкоголя (а особенно — через две) вы точно обнаружите, что стали лучше засыпать, ночь проходит без пробуждений, а настроение и работоспособность улучшились.- Отказ от алкоголя сразу же облегчает работу печени, она немедленно начинает расщеплять накопленные жиры. Уровень триглицеридов снижается уже через несколько дней. Правда, для нормализации холестерина потребуется больше времени. Но в целом наша печень восстанавливается удивительно быстро, — говорит врач Ярмила Мальмейстер.Ранее «Доктор Питер» рассказывал, что алкоголь даже в небольших дозах при постоянном поступлении в организм — это самый настоящий выключатель сжигания жира. Когда печень расщепляет алкоголь на нетоксичные компоненты, она не может перерабатывать жир.Месяц без алкоголяНа этот счет есть научные данные. В исследовании Университета Сассекса рассказывается о результате эксперимента «Январь без алкоголя».После 31 дня без спиртного участники исследования рассказали о том, что им совсем не хочется выпить, они чувствуют себя энергичными, бодрыми, отмечали улучшение состояния кожи и признались, что даже сбросили вес.Ученые, наблюдавшие за состоянием здоровья бросивших пить, зафиксировали при помощи приборов и измерений, что «январские трезвенники» стали лучше спать, у них нормализовалось давление и улучшилась способность концентрироваться.- Мы слышали от многих участников, что после месяца воздержания от спиртного они чувствуют себя здоровее и счастливее. И что им не нужен алкоголь, чтобы веселиться и расслабиться, — говорит автор эксперимента Ричард Пайпер.3 эффекта безалкогольного месяцаПерегруженная печень «засоряет» организм. Поэтому те, кто обходится без алкоголя, более активны, здоровы и продуктивны.Алкоголь тормозит клеточный метаболизм, вызывает вздутие живота, вызывает застой лимфы. Те, кто обходится без алкоголя, худеет и выглядит свежее.В алкоголе много бесполезных калорий. Любой, кто обходится без пары бокалов сухого вина (200 ккал), уже «сэкономил» 6 000 калорий за 30 дней — теоретически, это потеря килограмма веса. А если вы пьете больше, то похудеть можно еще заметнее.Год без алкоголя- Тот, кто не пил спиртное целый год, может в будущем обойтись без него вовсе, — говорит Ярмила Мальмейстер. — А что касается здоровья, то будут наблюдаться вот такие эффекты:Печень как новая. Даже серьезное повреждение печени, связанное с алкоголем, можно обратить вспять, полностью отказавшись от спиртного.Обмен веществ, включая процессы пищеварения и сжигания жира, протекают быстрее. Повышается работоспособность — за счет лучшего сна, и активность — за счет улучшения физической формы.Любой, кто обычно выпивает не более двух доз алкоголя в день, может потерять до 10-12 кг после года воздержания только за счет сэкономленных калорий.Врач признает, что мысли о том, что надо бросать пить и вы больше не нальете себе алкоголь никогда, могут пугать человека. Но если ставить краткосрочные цели — не пить завтра, а потом еще день, то задача покажется гораздо проще. И вы сами не заметите, как откажетесь от спиртного и улучшите здоровье.Ранее диетолог Лорен Манакер перечислила виды алкоголя, от которых абсолютно точно стоит отказаться тем, кто пытается бросить вес. Кроме пива в списке виски с колой и три популярных алкогольных коктейля. Причем, некоторые из них на первый взгляд не выглядят очень калорийными.Также названо спиртное, которое может вызывать проблемы с желудком. Вот эти алкогольные напитки стоит выбирать, если вы не хотите гастроэнтерологических проблем.А как меняется внешность человека, когда он бросает пить — смотрите в нашей фотогалерее