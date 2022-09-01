Врач Павлова назвала утренний симптом, который предупреждает о патологии сердца

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Проблемы с сердцем не всегда проявляются болью и одышкой. Есть и другие симптомы. Об одном из них рассказала врач Зухра Павлова.Зачастую необычные ощущения или повторяющиеся симптомы — это тревожные звоночки, которые сигналят о серьезных патологиях в организме.Врач рассказала о том, как могут проявляться болезни сердца, и какое ощущение по утрам — одно из самых красноречивых и на что следует обратить внимание в первую очередь. Речь об отеках.- Отеки могут быть локализованными, например, в ногах. В этом случае надо для начала посмотреть сердце и сердечно-сосудистую систему, — отметила в своем телеграм-канале эндокринолог Зухра Павлова, добавив, что именно «при сердечно-сосудистых заболеваниях очень часто развиваются отеки».Эксперт обращает внимание, что если есть подозрение на болезни сердца, если отекают ноги (по утрам и не только), ни в коем случае нельзя самому себе прописывать мочегонные средства.- С этой проблемой нельзя бороться мочегонными, надо сходить к доктору и устранить причину, — предупреждает Зухра Павлова. — Бездумное употребление мочегонных средств приводит к необратимым органическим изменениям тканей почек и даже остановке сердца.Щитовидка, почки, диетаВрач объяснила, что еще один утренний симптом — отеки рук, скованность кистей — также может предупреждать о патологиях щитовидной железы.А вот если у вас опухает лицо, появляются заметные мешки под глазами, с которыми не справляются патчи и ледяные примочки, а потом отек распространяется на все тело, то в таком случае обязательно надо проверить, как работают почки.Правда, иногда отечность лица может говорить о том, что вы перебрали с соленым или пили много воды, или — у женщин — случились гормональные колебания цикла. Главный признак — при проблемах почек отеки стойкие, не исчезают на протяжении нескольких дней, либо возникают каждое утро.- Также отечность бывает при недостатке белка в пище, как правило, при каких-то экстремальных диетах, — говорит эндокринолог Павлова. —Без белка невозможно удержать жидкую часть крови в сосудах, и она устремляется в ткани.Другие причиныАллергические реакции;Инфекционные болезни;Ожоги;Недостаток жидкости — если вы пьете мало воды, тело концентрирует жидкость в межклеточном пространстве.Самый опасный — отек легких. Он может развиваться стремительно и даже привести к гибели человека.Ранее «Доктор Питер» рассказывал, какие 7 признаков говорят, что вам пора к кардиологу. Это в том числе скачки давления, перебои с пульсом, одышка.По словам врачей, стоит обратить внимание на кратковременные (не более 5 минут) боли в области сердца при физической нагрузке (ходьбе, беге например), проходящие при прекращении нагрузки. Кардиолог предупредила, что любой дискомфорт в области сердца требует обследования у кардиолога.