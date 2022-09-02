Вино представляет особую опасность для женщин

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По словам диетолога и эндокринолога Оксаны Михалёвой, употребление вина представляет собой более большую опасность для женщин. В их организме развиваются гендерно-специфические реакции.У женщин после употребления вина может появиться патологическая реакция, проявляющаяся покраснениями кожи на лице, шее и руках. При этом сама кожа иногда вызывает зуд. Также вино может спровоцировать приступ мигрени, поскольку этот напиток содержит такие компоненты, как тирамин и гистамин. И больше всего их именно в красном вине, как рассказала Оксана Михалёва в интервью газете «Известия».Она также подчеркнула, что как и прочие спиртосодержащие напитки, вино относятся к продуктам с высоким содержанием калорий, поскольку в одном грамме этанола целых 7 килокалорий. Наконец, крайне редко вино употребляется само по себе, то есть без каких-то закусок, а к ним чаще всего относятся высококалорийные продукты вроде шоколадных изделий, сыра, разного рода снэков, орехов и мяса. По словам Михалёвой, алкоголь способен усилить чувство голода, именно поэтому во время традиционного застолья употребляется гораздо больше калорий, чем при приёме пищи без алкоголя. И позднее именно предпочитающие подобные банкеты люди сталкиваются с заметным увеличением массы тела, а чаще всего это отмечается у женщин. Среди мужчин приблизительно такие же негативные последствия развиваются при употреблении пива.