Короткие перерывы на работе повышают уровень энергии
Возможно 10 минут не хватит для того, чтобы совершить пробежку или даже сходить в магазин, но этого перерыва достаточно для улучшения самочувствия на работе, как показало исследование. Учёные из Западного университета Тимишоара в Румынии уверяют, что так называемые микроперерывы, судя по всему, снижают утомляемость и помогают работникам чувствовать прилив энергии. Когда мы не справляемся с ежедневными задачами и игнорируем потребности в отдыхе, могут наступить последствия, в числе которых невнимательность и ошибки.
Во время коротких перерывов, которые надо делать по мере необходимости, новые идеи снова появляются в голове, и мы без усилий можем сосредоточиться на выполнении той или иной работы. Таковы итоги метаанализа 19 исследований, объединивших свыше 2 300 участников.
Всех просили выполнять разные задания от набора текста до прохождения тестов на память. Многие делали короткие перерывы продолжительностью от 8 секунд до 10 минут. Было установлено, что микроперерывы оказывали хоть и небольшое, но всё-таки заметное положительное влияние на участников экспериментов.
Самые свежие новости медицины в нашей группе на Одноклассниках
https://www.medikforum.ru - Добавил validol в категорию Разное
Добавить комментарий