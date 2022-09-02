Янтарная кислота: Копеечное средство, но очень эффективное от пигментации и морщин
На этот раз я расскажу о янтарной кислоте и ее чудодейственных свойствах. Средство можно приобрести в аптеках, предлагается оно в виде таблеток, поэтому при использовании не возникает особых трудностей. Регулярное применение благотворно скажется на состоянии вашего кожного покрова, а также волос.
Янтарная кислота: польза и рецепты масок
Полезные свойства
Часто я замечаю янтарную кислоту в составе азиатской косметики, где используется в тандеме с гиалуроновой кислотой. Немудрено, ведь она:
поможет очистить расширенные поры уменьшить их;
оказывает детокс-эффект;
регулирует водно-солевой баланс и избавляет от отечности;
восстанавливает эластичность дермы и помогает бороться с мелкими морщинками;
поможет напитать кожу на клеточном уровне.
По собственному опыту могу сказать, что средство по эффективности действия напоминает небезызвестный коэнзим Q10, хотя стоимость продукта в несколько десятков раз ниже.
Важно: Молодая кожа также нуждается в уходе, и янтарная кислота и в этом случае может пригодится. Она поможет бороться с несовершенствами в виде прыщиков, черных точек и угрей.
Отбеливающая маска с глиной
Регулярность процедуры будет зависеть от типа кожи: для сухой достаточно 1 раза в неделю, для нормальной - 2 раза, а при жирном типе можно повысить частоту применения до 3 раз.-средства и столовая ложка косметической белой глины. Смесь разбавляется теплой водой или молоком до состояния густой сметаны. Эта маска поможет избавиться не только от пигментных пятен, но и сделает кожу эластичной , а тон лица более ровным.
Берется по 2 таблетки мумие и янтарной кислоты, которые необходимо растолочь. В сухую смесь добавьте 1 ст л миндального масла, после чего маска готова к использованию.
Омолаживающая маска
Чтобы омолодить кожу лица и вести борьбу с мелкими морщинками, я использую следующий рецепт.
Берется по 2 таблетки мумие и янтарной кислоты, которые необходимо растолочь. В сухую смесь добавьте 1 столовую ложку миндального масла, после чего маска готова к использованию.
Важно: Перед нанесением любой маски кожа должна быть предварительно очищена.
По истечении 20-25 мин состав осторожно смывается, без трения и отрывания кусочков. При регулярном проведении процедуры, можно даже избавиться от мелких рубцов. Если следы более заметные, янтарная маска с мумие сделает их менее видимыми
Самые свежие новости медицины на нашей странице в Вконтакте
https://econet.ru - Добавил mamasha в категорию Разное
Добавить комментарий