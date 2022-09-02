Янтарная кислота: Копеечное средство, но очень эффективное от пигментации и морщин

Янтарная кислота - доступное средство по уходу за кожей. По эффективности действия она напоминает небезызвестный коэнзим Q10, хотя стоимость продукта в несколько десятков раз ниже.На этот раз я расскажу о янтарной кислоте и ее чудодейственных свойствах. Средство можно приобрести в аптеках, предлагается оно в виде таблеток, поэтому при использовании не возникает особых трудностей. Регулярное применение благотворно скажется на состоянии вашего кожного покрова, а также волос.Янтарная кислота: польза и рецепты масокПолезные свойстваЧасто я замечаю янтарную кислоту в составе азиатской косметики, где используется в тандеме с гиалуроновой кислотой. Немудрено, ведь она:поможет очистить расширенные поры уменьшить их;оказывает детокс-эффект;регулирует водно-солевой баланс и избавляет от отечности;восстанавливает эластичность дермы и помогает бороться с мелкими морщинками;поможет напитать кожу на клеточном уровне.По собственному опыту могу сказать, что средство по эффективности действия напоминает небезызвестный коэнзим Q10, хотя стоимость продукта в несколько десятков раз ниже.Важно: Молодая кожа также нуждается в уходе, и янтарная кислота и в этом случае может пригодится. Она поможет бороться с несовершенствами в виде прыщиков, черных точек и угрей.Отбеливающая маска с глинойРегулярность процедуры будет зависеть от типа кожи: для сухой достаточно 1 раза в неделю, для нормальной - 2 раза, а при жирном типе можно повысить частоту применения до 3 раз.-средства и столовая ложка косметической белой глины. Смесь разбавляется теплой водой или молоком до состояния густой сметаны. Эта маска поможет избавиться не только от пигментных пятен, но и сделает кожу эластичной , а тон лица более ровным.Берется по 2 таблетки мумие и янтарной кислоты, которые необходимо растолочь. В сухую смесь добавьте 1 ст л миндального масла, после чего маска готова к использованию.Омолаживающая маскаЧтобы омолодить кожу лица и вести борьбу с мелкими морщинками, я использую следующий рецепт.Берется по 2 таблетки мумие и янтарной кислоты, которые необходимо растолочь. В сухую смесь добавьте 1 столовую ложку миндального масла, после чего маска готова к использованию.Важно: Перед нанесением любой маски кожа должна быть предварительно очищена.По истечении 20-25 мин состав осторожно смывается, без трения и отрывания кусочков. При регулярном проведении процедуры, можно даже избавиться от мелких рубцов. Если следы более заметные, янтарная маска с мумие сделает их менее видимыми