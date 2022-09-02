Толстяки чаще спорят с врачами

Исследование показало, что имеющие избыточный вес люди чаще вступают в спор с медицинскими работниками. К такому выводу пришли ученые из Оксфордского университета.По данным Всемирной организации здравоохранения, в период с 1975 по 2016 годы количество людей с ожирением на нашей планете выросло в три раза. А это намного больше общего прироста населения. Врачи общей практики принимают на себя почётную обязанность первыми вступать в контакт с большинством пациентов, включая и тех, кто нуждается в помощи при снижении веса. И поэтому очень важно, чтобы между доктором и его пациентом возникли полное взаимопонимание и согласие. Но многочисленные исследования показывают, что пациенты и врачи часто совершенно по-разному относятся к весу.Так, пациенты склонны приписывать свой избыточный вес факторам, которые они не могут контролировать, например, наследственности или гормонам, а врачи как раз объясняют его поведенческими причинами, например, плохим питанием и низкой физической активностью. Новое исследование было направлено на анализ того, как выстраиваются взаимодействия между пациентами и врачами в зависимости от индекса массы тела больных. В нем приняли участие 27 врачей общей практики и 585 пациентов из трех регионов Франции.Оказалось, что согласие между пациентами и врачами было слабым (40%) или умеренным (60%) по большинству вопросов, включая разного рода действия, информацию и советы. Но самым слабым (20%) это согласие являлось ввопросах избыточного веса. Чем чаще поднимались эти темы, тем ниже оказывался уровень этого согласия. Категорическое несогласие чаще всего демонстрировалось именно в отношении советов врачей, которые касались уменьшения массы тела и изменения образа жизни.