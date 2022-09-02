Рассеянный склероз: 14 тревожных симптомов заболевания

Возможно, уже до получения соответствующего диагноза страдающие рассеянным склерозом пациенты замечали...Рассеянный склероз является одним из самых сложных заболеваний для медицинской науки. Ведь в этой области до сих пор много неизведанного, а причины развития рассеянного склероза представляют собой настоящую загадку для неврологов.В некоторых случаях обнаружить рассеянный склероз довольно сложно, в то время как в других ситуациях заболевание сопровождается настолько явными симптомами, что постановка диагноза не вызывает у врачей никаких трудностей.Известно, что женщины чаще мужчин страдают от этого заболевания.Чаще всего рассеянный склероз развивается у людей в возрасте от 20 до 40 лет.Основные симптомы рассеянного склерозаВнимательно присмотрись к своему самочувствию. Если некоторые из перечисленных здесь симптомов тебе знакомы, необходимо насторожиться.Хотя подобные сигналы могут быть признаками других заболеваний и расстройств, одновременное присутствие нескольких симптомов должно стать поводом для консультации с опытным специалистом.1. СлабостьРассеянный склероз вызывает у человека слабость и медлительность. Причина этого скрывается в усталости ног, из-за чего пациенту становится трудно передвигаться.Должно насторожить, если активный человек внезапно стал испытывать слабость без видимой на то причины.2. Нарушение равновесияЭтот симптом проявляется дрожью в ногах при ходьбе, а человек при этом теряет устойчивость в положении стоя. Чем-то это напоминает головокружения, когда мы внезапно теряем равновесие.Прежде, чем начать беспокоиться, необходимо убедиться в том, что нарушения равновесия не являются следствием какого-либо другого заболевания.3. Нарушение координацииНарушение координации в первую очередь затрагивает конечности человека.Например, он хочет вытянуто руку, но она «не слушается» его команды. То же самое происходит и с ногами. Конечности перестают выполнять команды, которые посылает им головной мозг. Ходьба человека становится неуклюжей и странной.4. Потеря контроля над рукамиПервый признак развития рассеянного склероза — потеря контроля над верхними конечностями.Этот симптом трудно не заметить. В этом случае пациенту трудно удержать в руках предметы, ему не удаётся взять их, когда он пытается это сделать.5. Спазмы в мускулатуреРассеянный склероз может вызывать напряжение мускулатуры, которое сопровождается болями и судорогами.Подобный симптом характерен и для других заболеваний, например, диабета. Поэтому в этом случае очень важно обратиться к опытному специалисту для постановки верного диагноза.6. Проблемы со зрениемВозможно, это самый заметный из симптомов рассеянного склероза.Проблемы со зрением могут проявляться такими нарушениями, как:Непроизвольные движения глазРасплывчатое зрениеНевритРаздвоение в глазахВ самых редких случаях может наблюдаться и полная потеря зренияИными словами, человек начинает терять контроль над своими глазами.7. Расстройства органов чувствРасстройства восприятия могут проявляться появлением мурашек, онемения и даже зуда.Также подобные симптомы характерны для серьёзных нарушений кровообращения. Если ты заметил некоторые из этих сигналов, рекомендуется внимательно наблюдать, как часто и по какой причине они тебя беспокоят.8. Нарушения речиРассеянный склероз вызывает трудности с подбором слов, а в речи человека появляется характерная медлительность.Пациенту становится сложно поддерживать разговор, чего раньше у него не наблюдалось. Ему становится трудно ясно и бегло выражать свои мысли.9. УсталостьУсталость и слабость также могут быть признаками развития рассеянного склероза.При этом пациенты теряют позитивное отношение к жизни, у них появляется апатия, им становится сложно решать повседневные задачи, которые раньше не вызывали никаких проблем.10. Недержание мочи и калаРазвитие рассеянного склероза приводит к тому, что человек теряет контроль над сфинктерами, которые позволяют удерживать мочу и кал. Это сопровождается такими симптомами, как:Недержание мочи и кала, возникающее в самый неподходящий момент.Частое желание помочиться.Ночные позывы к мочеиспусканию (признак, который также характерен для диабета).11. Расстройства в сексуальной сфереРассеянный склероз способен приводить к полному исчезновению сексуального влечения. Что касается мужчин, то у них заболевание проявляется преждевременным семяизвержением.Женщины также перестают вести активную сексуальную жизнь из-за потери удовольствия от занятий любовью и уменьшения количества выделяемой смазки.12. Снижение интеллектуальных способностейРассеянный склероз вызывает нарушения в кратковременной памяти, человеку становится трудно поддерживать внимание и концентрацию, снижается его способность к анализу и логическому мышлению.В итоге пациенты и вовсе теряют способность анализировать ситуации. Они перестают понимать довольно простые вещи и чувствуют себя беспомощными при решении бытовых проблем.13. ДрожьЧто касается других симптомов заболевания, то оно может сопровождаться непроизвольными мышечными сокращениями и спазмами. Из-за этого у человека появляется дрожь, похожая на ту, которая возникает из-за холода.14. Ощущение иголок в кожеПомимо уже перечисленных симптомов, у пациентов, страдающих рассеянным склерозом, появляется очень неприятное ощущение иголок в коже. Пожалуй, это самый болезненный симптом заболевания.Человеку кажется, что в его тело вонзаются иглы и другие острые предметы. Это вызывает у него ужасную боль.Относись внимательно к подобным симптомам, чтобы приостановить развитие болезниКак можно заметить из представленной информации, рассеянный склероз сопровождается большим количеством различных симптомов, способных значительно снизить качество жизни пациента.К сожалению, специалистам до сих пор не удалось обнаружить способы профилактики этого опасного заболевания.Для предотвращения появления рассеянного склероза неврологи рекомендуют принимать солнечные ванны в утренние часы во избежание дефицита витамина D.Дело в том, что во многих случаях страдающие рассеянным склерозом пациенты испытывали нехватку этого витамина.Теперь тебе известны симптомы рассеянного склероза. Внимательно присматривайся к своему самочувствию и при малейшем подозрении обращайся за помощью к опытному врачу.