Дерматолог раскрыла секрет здоровых ногтей

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Красивый естественный внешний вид ногтей, волос и кожи говорит о здоровье организма. Об этом «Вечерней Москве» рассказала врач-дерматовенеролог высшей категории тверской клиники «РЖД-Медицина» Юлия Андреанова.По ее словам, чтобы сохранять красоту и здоровье ногтей, необходимо следовать определенным правилам. В первую очередь нужно полноценно питаться, ведь ногтевая пластина — это белковая структура. Поэтому надо, чтобы в рацион входили богатые белком продукты.— Приучите себя при работе по дому надевать перчатки и желательно, чтобы на кожу рук были надеты хлопчатобумажные перчатки, а поверх них резиновые. Давать отдых ногтям после проведения косметологических процедур,— отметила АндреановаКроме того, врач советует обеспечить приток воздуха к ногтевым пластинам. Для этого необходимо оставлять их без покрытия хотя бы 10-14 дней. Также следует выбирать более спокойные цвета для декоративного покрытия ногтей, так как в состав ярких цветовых палитр входят агрессивные химические вещества, которые разрушают, роговой слой ногтя.