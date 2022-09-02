Почему опасен сон с косметикой на лице

Сон с декоративной косметикой на лице может нанести вред здоровью женщин.Не смытые тональный крем, тени, румяна и другие средствакрасоты могут привести к появлению прыщей, пишет Yakutsk.ru со ссылкой на Telegram-канал «Красота и Здоровье». Более того, поры на коже могут закупориться, что поспособствует активации процесса старения лица.Опасно оставлять и тушь на время сна. Химический составэтого средства способен сделать ресницы ломкими. Помимо этого, возможно воспаление и покраснение глаз. Косметику стоит тщательно смывать и потому, что за день она впитывает в себя много грязи и оставлять ее на ночь негигиенично.