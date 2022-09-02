Кофе: за или против?
Врач-терапевт Наталья Кондакова рассказала о положительных и отрицательных свойствах кофе с точки зрения его влияния на наш организм.?
«Кофейные зерна в оболочке содержат кофеин. Это он бодрит и придает энергии, увеличивая выброс кортизола. Если человек не в хроническом стрессе, то бодрость он почувствует. А если организм в хроническом стрессе и недосыпе, скорее всего будет обратный эффект от кофе», — отмечает эксперт.
Так происходит, поскольку из-за постоянного стресса резервы кортизола уже и так израсходованы. Поэтому при синдроме уставших надпочечников пить кофе нежелательно. Тем более в больших дозах.
Никакой бодрости и прилива энергии он вам не даст, а наоборот — вы почувствуете еще большую сонливость.
Кроме кофеина, в зернах кофе можно найти полезные эфирные масла. Они оказывают благотворное влияние на нашу печень.
Но «достать» из кофейных зерен эти масла можно только одним способом — нужно варить свежемолотый кофе на медленном огне в течение нескольких минут.
То есть приготовлением с помощью кофемашины пользу от эфирных масел не получить. Растворимый кофе такими полезными свойствами тоже не обладает.
Также эксперт отмечает, что кофе из кофемашины не очень полезен для здоровья. Потоки пара «выгоняют» в чашку кофейные кислоты, которые закисляют организм, а это не полезно от слова совсем.Стоит помнить о том, что кофе не стоит употреблять людям, которые страдают рефлюкса, гастрита.
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