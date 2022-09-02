Диетолог развенчала мифы о майонезе
Злоупотреблять майонезом, конечно, не стоит. Продукт очень калорийный: 680 ккал на 100 г. Это много! Но для сравнения в 100 г оливкового масла 880 ккал, а в 100 г сливочного — 715 ккал.
«Вреден ли майонез для здоровья? Начнем с того, что продукт делается из растительного масла (ненасыщенных жиров), количество трансжиров в нем минимально. В майонезе много соли (именно это не полезно) и много калорий», — говорит эксперт.
Ингредиентный состав включает простые составляющие: масло, яичный желток, сахар, соль, вода, сок лимона или уксус, горчица. Не самые опасные для здоровья компоненты.
Есть ли смысл отдавать предпочтение более легким, не жирным майонезам? Есть. Главное внимательно читать состав и избегать стабилизаторов, чрезмерных Е-добавок. Также помнить, что вкусовые качества «облегченных майонезов» оставляют желать лучшего.
Можно ли есть майонез каждый день? Не стоит, из-за избытка соли и большой калорийности.
Какие воды можно сделать? Майонез есть можно, но злоупотреблять им на постоянной основе не стоит. Если вы время от времени будете добавлять несколько ложек майонеза в салат в качестве заправки, ничего страшного не случится.
Но не пренебрегайте и другими видами заправок, например, растительными маслами.
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