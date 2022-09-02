Как стресс влияет на состояние кожи?

Стресс убийственно влияет на весь организм. Наша кожа не исключение. Она, как зеркало, отражает все внутренние процессы, пережитый стресс оставляет на ней свои следы.?Косметолог Татьяна Евстигнеева рассказала более подробно о механизмах влияния стресса на состояние и внешний вид кожи.«Стресса в нашей жизни много. Но кто нам не даёт расслабляться и отдыхать? Люди, которые умеют это делать, внешне выделяются: у них более здоровый цвет лица, улыбка, светящиеся глаза, позитивный жизненный настрой и они выглядят моложе», — говорит эксперт.Если этого не делать, о свежем цвете лица и красивой коже можно забыть.Под влиянием стресса происходит выделение гормонов адреналина и кортизол. Они запускают целый каскад реакций: кортизол расширяет сосуды, они изнашиваются и становятся хрупкими.В результате на коже появляются отеки, красные пятна. Мы замечаем это в виде воспалительных процессов и раздражения на коже.Если у человека есть генетическая склонность к акне или экземам, то проблемы с сосудами могут стать запустить эти процессы изнутри.Повышенный кортизол (при стрессе он всегда повышен) плохо влияет на процессы регенерации тканей, замедляет выработку коллагена, гиалуроновой кислоты. А эти компоненты самым непосредственным образом влияют на эластичность и упругость кожи.Быстрее выступают первые морщины, опускаются ткани, получаем птоз.?Если стресс присутствует в вашей жизни каждый день, это говорит о том, что пришло время что-то менять. И красивая кожа — не единственная мотивация. Ведь стресс оказывает такое же губительное действие на весь ваш организм.