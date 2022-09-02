Сколько человек может не спать
Сам Гарднер и наблюдавший его врач утверждали, что не заметили каких-то психических и физических изменений, а накануне окончания эксперимента молодой человек даже обыграл соперника в пинг-понг. Второй же наблюдатель сообщил, что со временем у парня ухудшилось внимание, память, речь и даже были галлюцинации.
Позже было установлено, что депривация сна вредна для человека. Поэтому Книга рекордов Гиннесса не поддерживает такие достижения и достоверных данных, что кто-то побил рекорд, найти не удалось.
Что происходит с человеком, если ему не хватает сна
От недосыпа снижается качество жизни и увеличивается риск смерти. Даже правильное питание и занятия спортом не улучшат здоровье, если сна не хватает.
Краткосрочный недосып ухудшает самочувствие и настроение, вызывает проблемы с вниманием и памятью, замедляет мышление и увеличивает риск попасть в автокатастрофу. Из-за сильной усталости могут возникать микросны, которые длятся от нескольких секунд до минуты. А это может быть фатально для человека. По оценкам Центра контроля и профилактики заболеваний США, каждый год до 6 000 человек погибают из-за вождения в сонном состоянии.
Хронический недосып не менее, а то и более опасен. Он ударяет по всему организму и может вызвать:
повышение давления;
диабет;
сердечный приступ;
инсульт;
депрессию;
снижение либидо;
ожирение;
ухудшение иммунитета.
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Добавил belyash в категорию Разное
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