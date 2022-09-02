Сколько человек может не спать

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Точного ответа на этот вопрос не существует. Самый известный эксперимент провели в 1964 году, когда семнадцатилетний Рэнди Гарднер из Калифорнии бодрствовал 264 часа, то есть 11 дней. Этот опыт был тщательно задокументирован и, по задумке, должен был доказать, что такая длительная депривация никак не влияет на человека.Сам Гарднер и наблюдавший его врач утверждали, что не заметили каких-то психических и физических изменений, а накануне окончания эксперимента молодой человек даже обыграл соперника в пинг-понг. Второй же наблюдатель сообщил, что со временем у парня ухудшилось внимание, память, речь и даже были галлюцинации.Позже было установлено, что депривация сна вредна для человека. Поэтому Книга рекордов Гиннесса не поддерживает такие достижения и достоверных данных, что кто-то побил рекорд, найти не удалось.Что происходит с человеком, если ему не хватает снаОт недосыпа снижается качество жизни и увеличивается риск смерти. Даже правильное питание и занятия спортом не улучшат здоровье, если сна не хватает.Краткосрочный недосып ухудшает самочувствие и настроение, вызывает проблемы с вниманием и памятью, замедляет мышление и увеличивает риск попасть в автокатастрофу. Из-за сильной усталости могут возникать микросны, которые длятся от нескольких секунд до минуты. А это может быть фатально для человека. По оценкам Центра контроля и профилактики заболеваний США, каждый год до 6 000 человек погибают из-за вождения в сонном состоянии.Хронический недосып не менее, а то и более опасен. Он ударяет по всему организму и может вызвать:повышение давления;диабет;сердечный приступ;инсульт;депрессию;снижение либидо;ожирение;ухудшение иммунитета.