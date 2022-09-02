Врач Животов рассказал, что говорит о человеке привычка сидеть нога на ногу

Нельзя класть ногу на ногу — будет варикоз, тромбоз и артроз. Но почему нам хочется сидеть именно в такой позе? Разобраться надо сначала с этим, считает врач-остеопат.Если вы сидите нога на ногу, значит, не хотите контактировать с окружающими. Считается, это знак на языке жестов (как и скрещенные руки) — вы желаете отгородиться от всего мира.А вот врачи расшифровывают позу нога на ногу совсем по-другому. В частности, доктор-остеопат многое может рассказать о здоровье человека, который так сидит.врач-остеопат, мануальный терапевт, член Регистра Остеопатов РоссиВсе не так однозначно- С одной стороны, поза нога на ногу может привести к пережатию вен и сосудов, из-за чего кровь в ногах и органах малого таза не будет свободно циркулировать в течение всего времени, пока человек так сидит, — рассказывает врач-остеопат Владимир Животов. — Помимо того, что нарушается кровообращение, еще и позвоночник все это время принимает скрученное положение, а верхняя нога начинает неметь — пережимаются не только вены, но и нервы, проходящие под коленом.Но, с другой стороны, нужно понимать, что само желание усадить себя в не самую здоровую позу возникает у человека не от хорошей жизни, обращает внимание эксперт.- Организм таким образом стремится компенсировать свои внутренние нарушения, «перекосы в конструкции», — объясняет остеопат. — Поэтому однозначное мнение, что поза нога на ногу вредна, было бы слишком плоским. Дело не в позе, как таковой, а в самой потребности ее принять.Любовь к сложным, неестественным, перекрученным позам — это практически 100%-й признак сколиоза.Отучиться не получится- Даже если вы знаете, что сидеть нога на ногу — вредно, то отучиться от этой позы самим или отучить детей не получится, — говорит Владимир Животов. — Невозможно все время удерживать внимание на своей позе или сидеть ровно на «силе воли». Стоит чуть ослабить контроль, и тело снова примет удобное ему положение. Либо, если долго удерживать внимание и не позволять себе сесть удобно, вы даже можете почувствовать боль и дискомфорт в спине.Чтобы убрать саму тягу сесть, закинув ногу на ногу, нужно лечить сколиоз, уверен врач.- Лучший способ лечения — это обращение к врачу, так как причиной заболевания может быть смещение костей черепа, вызванном родовой травмой, — рассказывает доктор Животов. — Только когда врач восстановит правильное положение костей черепа, а позвоночник под него перестроится, причина будет действительно устранена. Пациент будет стоять прямо, обретет способность сидеть ровно в комфорте, пройдет тяга сидеть в скрученных позах, плечи будут развернуты, человек не будет сутулиться, выпрямится осанка. Также может потребоваться обращение к эндокринологу, потому что сколиоз практически всегда сочетается со слабостью соединительной ткани.Плывем к красивой осанке- У детей до начала полового созревания можно вылечить сколиоз полностью почти всегда, — рассказывает Владимир Животов. — А вот во взрослом состоянии полностью выровнять тело уже невозможно, потому что кости сформировались! Поэтому мы говорим только об улучшении состояния.Главный вспомогательный метод коррекции сколиоза — плавание, уточняет остеопат.- Я рекомендую и взрослым, и детям плавать — либо в бассейне, либо в открытом водоеме, но к четко обозначенной цели, чтобы плыть по прямой — тогда мышцы правой и левой частей тела будут нагружаться симметрично, таким образом выравнивая тело, — объясняет Владимир Животов.Ранее «Доктор Питер» рассказывал, что говорит о вас поза, в которой вы обычно стоите и поза, в которой вы обычно сидите — с точки зрения психологии, характеристики личности и состояния человека в конкретный момент.Например, если у сидящего человека скрещены лодыжки, то это может быть признаком внутреннего беспокойства. А люди, стоящие со скрещенными ногами, обычно неохотно говорят о себе и с трудом раскрываются, они очень осторожны и выбирают слова.А вот например, те, кто высокомерен в общении и любит осуждать, часто сидит в позе с разведенными в сторону коленями. Также считается, что любителям этой позы часто не хватает внимания окружающих.