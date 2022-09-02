Три вопроса доктору: о лимфостазе, аритмии и липидном профиле

Что показывает анализ на липидный профиль?Анализ на липидный профиль показывает количество в крови холестерина и триглицеридов. Эти показатели важно контролировать, так как с помощью них можно прогнозировать накопление бляшек в сосудах. Они, в свою очередь, могут привести к атеросклерозу.В некоторых случаях на фоне высокого уровня холестерина может развиваться ишемическая болезнь сердца. Как правило, эти заболевания долго не дают о себе знать, а анализ на липидный профиль помогает предупредить заболевания.“Холестерин липопротеидов низкой плотности (ЛПНП) переносит холестерин в крови и часто называется «плохим холестерином», так как принимает участие в формирование жировых отложений (бляшек) в артериях и связан с образованием атеросклероза. Он уменьшает приток крови, а отрыв бляшки может спровоцировать инфаркт или инсульт. Холестерин липопротеидов высокой плотности (ЛПВП) – помогает выводить ЛПНП и уменьшает возможность возникновения атеросклероза. Триглицериды – жиры, преобразованные организмом из излишних калорий, поступивших с пищей”До 45 лет анализ на липидный профиль нужно сдавать всем раз в пять лет. После этого возраста исследование нужно проходить раз в 1-2 года. Людям старше 65 лет нужно проверять липидный профиль ежегодно. Также стоит сдавать чаще анализ тем, кто курит или имеет низкую физическую активность, а также если были поставлены такие диагнозы, как: ожирение, ишемическая болезнь сердца и сахарный диабет.Как взаимосвязаны мерцательная аритмия и сахарный диабет?Мерцательная аритмия характеризуется нерегулярным и частым сердцебиением. Она опасна, так как приводит к образованию тромбов, инсульту и развитию сердечной недостаточности.“При мерцательной аритмии предсердия бьются хаотично и нерегулярно — несинхронно с нижними камерами – желудочками – сердца. Иногда заболевание не дает о себе знать и не проявляется неприятными симптомами, но, как правило, при увеличении скорости биения сердца, существо снижается качество жизни. У таких пациентов появляются слабость, одышка – эти симптомы могут быть периодическими или присутствовать на постоянной основе”Среди других симптомов пациенты также отмечают дискомфорт в грудной клетке, головокружения и утомляемость. Прежде, чем бить тревогу, нужно следить за своим пульсом. Если он колеблется в значениях от 100 до 170, при нормальных от 60 до 100, необходимо обратиться к врачу.Вероятность мерцательной аритмии повышают сердечно-сосудистые заболевания, операции на сердце и перенесенные сердечные приступы. Мерцательную аритмию может спровоцировать и сахарный диабет в том числе.Само по себе заболевание не опасно, но может привести к инсульту и тромбам в случае, если у человека есть другие хронические заболевания, в том числе и сахарный диабет. Опасность этого синдрома заключается еще и в том, что он часто проходит бессимптомно, поэтому больные слишком поздно узнают о том, что у них есть мерцательная аритмия.“Сахарный диабет особенно осложняет течение мерцательной аритмии, два этих заболевания являются взаимоотягащающими и требуют комплексного и крайне внимательного подхода к лечению. В противном случае два этих заболевания могут значительно повлиять и на уровень здоровья, и на качество жизни. Отмечу, что для таких больных сахарный диабет является серьезным фактором увеличения рисков возникновения инсульта и тромбов”Почему возникает лимфостаз и чем он опасен?При лимфостазе нарушается лимфообращение, поэтому появляется застой жидкости в тканях. Результатом лимфостаза может быть уплотнение кожи и появление язв и отеков.Чаще всего заболевание возникает при сердечной недостаточности, болезнях почек и вен, в том числе и варикозе.“Выделяют первичный и вторичный лимфостаз. Первичный происходит при недостаточности лимфатической системы и может поразить обе конечности, вторичный появляется после травм, заболеваний и затрагивает одну конечность”Лимфостаз опасен тем, что приводит к огрубению кожи и увеличению конечностей. Если запустить заболевание, есть риск того, что конечность перестанет функционировать и человек станет инвалидом. Также при тяжелом течении может возникнуть сепсис и лимфосаркома — все это угрожает жизни пациента.“Суть стратегии лечения заключается в нормализации оттока лимфы. Пациентам предписываются массажи и процедуры, способствующие оттоку лимфы, ношение специальных компрессионных изделий. Кроме того, рекомендуется придерживаться принципов здорового питания, с сокращением употребления соли и задерживающих жидкость продуктов, а также коррекция образа жизни в целом – включение на регулярной основе специальных физических упражнений и занятий, в том числе посещение бассейна. Особое внимание при заболевании уделяется здоровью стоп”