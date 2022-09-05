Осенью полезно выпивать до пяти чашек кофе в день

Пить осенью натуральный кофе для поддержания здоровья и тонуса организма рекомендует россиянам известный диетолог, эксперт в области питания Михаил Гинзбург.По мнению Гинзбурга, осенью при отсутствии индивидуальных противопоказаний человеку может быть полезно употреблять ежедневно до 5 чашек кофе (если он натуральный). Врач подчеркнул, что такая привычка обеспечивает организм более значительную защиту от развития онкологических заболеваний.«Натуральный кофе обладает не только тонизирующим эффектом, но и способствует гармонизации процессов в организме, снижает риск развития онкологии», - передает слова Михаила Гинзбурга РИА Новости.Доктор медицины подчеркнул, что позитивное влияние на человеческий организм кофе, кофеина подтверждено разными исследованиями. Ученый заметил, что натуральный кое является источником таких активных веществ с антиоксидантным действием как флавоноиды.«Флавоноиды кофе, например, церебрамин, обладают общим биологическим действием – гармонизация процессов в организме, противовоспалительное действие», - объяснил Гинзбург.Врач добавил, что кофе осенью помогает поддерживать работоспособность, которая у многих в это время года снижается из-за климатических изменений и сокращения светового дня.