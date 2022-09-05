Названо самое опасное сочетание алкоголя с едой
Эксперт отметила, что употреблять шампанское и пиво с жирной и соленой пищей — очень плохая идея. Слишком большое количество жиров, углеводов и белков способно привести к повышению кишечного давления, которое может спровоцировать острый панкреатит.
Кроме того, сочетание и чрезмерное употребление жирных блюд и алкоголя увеличивает нагрузку на печень и поджелудочную железу, что крайне отрицательно сказывается на их функциях.
Диетолог отметила, что чем больше человек употребляет алкоголя, тем более легкой должны быть закуски.
Тихомирова посоветовала также помнить о том, что злоупотребление алкоголем негативно сказывается на лимфатической системе, сгущает кровь, что приводит к риску возникновения тромбоза.
Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей медицины
https://woman.rambler.ru - Добавил gorizont в категорию Разное
Добавить комментарий