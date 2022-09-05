Иммунолог назвала опасные болезни, которые могут появиться из-за домашней пыли

Она есть везде — даже в полностью закрытых помещениях со временем мебель и предметы покрываются тонким слоем пыли. Это действительно опасно — или убиваться, наводя уборку, нужно только аллергикам?Во время регулярной уборки мы старательно вытираем пыль со всех поверхностей, пылесосим и моем полы. Но буквально через пару дней тонкий слой серой массы вновь покрывает полки, столы или другие поверхности. Казалось бы, это неприятное явление безобидно, хотя и портит настроение хозяйкам.Однако врачи считают, что домашняя пыль может серьезно навредить здоровью, поэтому с ней нужно активно бороться и знать, где в квартире или доме концентрируется больше всего пыли. Особенно опасна эта субстанция для аллергиков и людей с бронхолегочной патологией.врач аллерголог-иммунолог, врач-педиатр, патофизиолог, Junior Member WAO ( Всемирная организация по аллергии)Откуда она вообще берется?Пыль — это сложная смесь органических и минеральных компонентов, причем уникальная по составу для каждого дома и квартиры. С током воздуха в дом попадают частички сажи, песка, земли, пыльцы, бумаги и одежды. Дополняют эту смесь частички отшелушенной кожи людей и животных, шерсть, волосы и остатки жизнедеятельности насекомых — как видимых глазу, так и микроскопических — пылевых клещей, например.Вся эта взвесь висит в воздухе помещений, постепенно оседая на поверхностях. Если это летние дни, когда открыты окна, пыль дополнительно приносит с улицы ветер. Зимой она образуется преимущественно из домашнего окружения — текстильных поверхностей, бумаги (книги, журналы), нас самих в конце концов.Вредней чем кажетсяПоскольку в составе пыли много минеральных и органических частиц, она банально засоряет верхние дыхательные пути и бронхи. Чем мельче частички, тем глубже они проникают в респираторный тракт. Кстати, у нас автоматически срабатывает рефлекс в пыльных помещениях — если частицы попадают на слизистые, мы чихаем и очищаем дыхательные пути.В уличной пыли могут содержаться опасные соединения — канцерогены, соединения с тяжелыми металлами, летучие раздражающие соединения. Постоянное вдыхание подобной пыли может грозить кожными высыпаниями, постоянной усталостью, болью в животе. Если же это пыль на работе, профессиональная, она грозит серьезными патологиями — силикозом, асбестозом и т.д.Какие болезни может вызвать пыль?Пыль в помещении или на улице провоцирует насморки или конъюнктивиты, но у некоторых людей возможны и более тяжелые проблемы со здоровьем — бронхиты, в том числе профессиональные, круглогодичные аллергии или приступы бронхиальной астмы.Кроме того, если в доме живут питомцы, особенно гуляющие на улице, в домашней пыли могут присутствовать и яйца паразитов, цисты лямблий.Но одно из самых неприятных явлений — это пылевые клещи.Обитают клещи в наших домах и квартирах, предпочитая теплые и влажные места, мягкую мебель, постельное белье. На каждый грамм пыли может приходиться до 500 паразитов. Они питаются отмирающими частицами кожи, живут около двух месяцев в домашней пыли и дают огромное потомство.Сами по себе эти паразиты не опасны — они ведь крошечные, укусить не в состоянии. Но некоторым людям пылевые клещи очень сильно вредят. Дело в том, что продукты их жизнедеятельности состоят из гуаниновых белков. Эти белки аллергенны и могут провоцировать симптомы у предрасположенных к аллергии детей и взрослых.Среди самых серьезных можно выделить бронхиальную астму и экзему, круглогодичный ринит.Разные формы аллергии на пыльАллергия — это наиболее частая проблема, связанная с пылью. Из-за разнородности состава возможен целый спектр реакций, от местных до системных. Кроме того, не всегда аллергия легко распознается и протекает типично. Проявления могут очень походить на банальные простуды — это недомогание, краснота глаз и насморк, приступы чихания с першением в горле и кашлем.Чаще всего провокаторами реакций в составе пыли становятся:пыльца растений, переносимая ветром;перхоть животных;частицы насекомых (пылевого клеща, тараканов, мошек и т.д.);споры плесени.Особенно тяжелыми могут быть реакции именно на пылевых клещей и плесень, поскольку от них крайне трудно избавиться полностью, если это вообще возможно.Как бороться с пылью и аллергенамиХотя полностью удалить пыль из дома невозможно, снизить ее количество и уменьшить объем аллергенов — реально. Для этого нужно:Сразу переодеваться в домашнюю одежду, приходя с улицы, хранить куртки, плащи, уличную обувь в плотно закрытых шкафах.Как минимум дважды в неделю проводить влажные уборки с протиранием пыли на всех открытых поверхностях.Часто проветривать помещение, просушивать постельное белье после сна. Можно выносить летом постельные принадлежности на солнце, а зимой — на мороз. Клещи не выносят УФ-лучей и низких температур.При склонности к аллергии стоит избавиться от ковров и ковролина, предпочесть кожаную мебель тканевым обивкам, не вешать на окна тканевые портьеры.Выбирать подушки и матрасы из гипоаллергенных материалов, регулярно менять текстиль.Использовать мойки воздуха и увлажнители, но следить, чтобы уровень влажности не превышал 55%.