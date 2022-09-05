Налаживание сна продлит жизнь почти на 9 лет

Если вы сможете сократить количество нарушений сна и хорошенько отдыхать каждую ночь, то это уменьшит так называемый сонный возраст. А продолжительность жизни вырастет почти на 9 лет, как установили исследователи из Стэндфордского университета.Новое исследование показало, что снижение так называемого возраста сна за счёт сокращения нарушений во время ночного отдыха и повышения его качества поможет предотвратить такие недуги, как болезнь Паркинсона и просто увеличить продолжительность жизни человека. Американские исследователи вместе с коллегами из Дании выявили чёткую связь между возрастом сна человека и продолжительностью его жизни. В исследовании использовались тесты полисомнографии, которые оценивают биометрические показатели для определения качества сна и выявления потенциальных нарушений. На их основе и определяется возраст сна.В пожилом возрасте чаще проявляются расстройства сна и снижается его качество. Это может быть ранним предупреждающим сигналом о том, что в будущем у человека появится старческое слабоумие или болезнь Паркинсона. Исследование показало наличие четкой связи между низким качеством сна и риском смертности от всех причин. Если изменить возраст на 10 лет, то можно продлить или сократить жизнь человека приблизительно на 8,7 лет.Эксперты полагают, что людям по силам сократить количество нарушений сна каждую ночь и тем самым продлить свою жизнь. Для этого необходимо избегать кофеина, алкоголя и тяжёлой пищи перед отходом ко сну, соблюдать постоянный график сна и пробуждения, бороться со стрессом и заботиться о том, чтобы спальня была комфортна для ночного отдыха, как в плане освещения, так и температуры воздуха.